El Galaxy S20 Fan Edition se deja ver en una serie de fotos

Jimmy Is Promo / Twitter

El Galaxy S20 FE vuelve a aparecerse en Internet, ahora en fotos que muestran al teléfono de Samsung en el mundo real.

La filtración viene desde la cuenta en Twitter Jimmy Is Promo. La cuenta publicó tres imágenes del teléfono y la acompañó de las especificaciones esperadas. Jimmy Is Promo no acostumbra a publicar filtraciones, pues se dedica sobre todo al análisis de productos ya anunciados.

La publicación menciona que el teléfono tendrá un "buen precio", contará con resistencia al agua, zoom óptico de 3x y zoom digital de 10x, una cámara frontal de 32 megapixeles y la versión 2.5 de One UI, la interfaz de Samsung que coloca sobre Android. La pantalla, según la publicación, será de 6.5 pulgadas con actualización de 120Hz.

Samsung no ha confirmado o negado nada sobre el Galaxy S20 FE, pero se espera que el teléfono sea anunciado en el evento del 23 de septiembre.

El Galaxy S20 FE es el nombre que recibe un nuevo teléfono de Samsung basado en el Galaxy S20. Se trata de un teléfono de esa misma serie pero que tendrá menores especificaciones. El S20 FE tendría una pantalla de 6.5 pulgadas, procesador Snapdragon 865 y una batería de 4,500mAh, según reportes.

El lanzamiento del Galaxy S20 FE sucederá solo unas semanas después de que Samsung anunció sus más recientes teléfonos gama alta: Galaxy Note 20 y Galaxy Z Fold 2, este último su tercer teléfono plegable. El lanzamiento del S20 FE también es bastante curioso, pues no falta mucho —alrededor de unos cinco meses— para conocer a los sucesores de la serie S20.