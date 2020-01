Galaxy S20: 5 características que debería tener el nuevo celular de Samsung

Andrew Hoyle/CNET

Si los rumores son correctos, el Galaxy S20 —antes conocido como el Galaxy S11— podría ser un teléfono descomunal, con un diseño audaz en la parte trasera y un conjunto de potentes funciones en su interior. Las filtraciones y reportes predicen que el teléfono, todavía no anunciado y que esperamos conocer el 11 de febrero en el evento Unpacked de Samsung, tendría hasta cuatro cámaras traseras (una de ellas con 108 megapixeles), además de una pantalla grande y nítida y una batería de 5,000 mAh. Esto suena impresionante. Lo quiero todo, pero también quiero las pequeñas cosas que pueden convertir un teléfono impresionante en un celular disfrutable.

Considero que el Galaxy Note 10 Plus —que descansa junto a mí mientras escribo— es uno de los mejores teléfonos del año —incluso le di el premio Editor's Choice Award al Note 10 normal por su balance de valor, características y desempeño. Samsung ha vendido tantos de estos dispositivos para asegurar su lugar como la marca más grande de celulares en el mundo. Sin embargo, si pudiera pasar una varita mágica por encima de los dos Note 10, hay algunas funciones extra que incluiría. Las mismas cosas que quiero en el siguiente teléfono insignia Galaxy.

Cada dispositivo tiene pequeños detalles que evitan que lo ames por completo. Los he escuchado a todos. "Me encanta este teléfono, pero desearía que hiciera esto" o "¿Sabes lo que no puedo soportar? Esto otro", y entonces la persona con la que hablo suelta un relato detallado de la pequeña característica o problema de diseño que se ha convertido en la piedra del zapato, a pesar de tener en general una buena experiencia.

Hasta ahora, mi lista de características deseadas más importantes para el Galaxy S20 —velocidades 5G, superpoderes de procesamiento y avances de cámara— se alinean con los rumores. Ahora, te daré los detalles extra más pequeños que colocar al Galaxy S20 en el Olimpo —ya sea que ocurran o no.

Desbloqueo facial seguro

No me da miedo decirlo: extraño la función de desbloqueo con el iris de Samsung que fue removida del Galaxy S10. No era perfecta, y me quejaba de ella, pero era una buena alternativa al lector de huellas dactilares y lo suficientemente segura para hacer pagos móviles, lo que es importante para cualquiera.

Esperaba que el lector de huellas digitales en pantalla del Galaxy S10 y el Note 10 fuera más preciso de lo que ha sido, y que no importase que el escaneo de iris haya desaparecido. Pero ese no es el caso. Me he acostumbrado a ver repetidamente los errores de lectura de la huella y, al final, escribo mi contraseña después de hartarme. Ya ni me doy cuenta, casi.

Pero en comparación con la experiencia con el Face ID de Apple que cada vez está mejor y el excelente desbloqueo facial del Pixel 4, es evidente que Samsung puede mejorar mucho con estos teléfonos. Aunque incluso espero que el Galaxy S20 pueda usar los nuevos y mejorados lectores de huella dactilar en pantalla de Qualcomm, sigue habiendo espacio para dos métodos de desbloqueo biométricos en el mismo dispositivo.

Juan Garzón / CNET

Solucionar el problema con las pantallas curvas, de borde a borde

Los teléfonos con pantallas curvas se ven increíbles. Son más inmersivos y hacen que las imágenes salten. Pero cuando las combinas, terminas con un bisel encogido, que le da a tu mano poco o nada de margen para tocar por error la pantalla mientras apenas mueves el teléfono en la mano.

Samsung tiene software para prevenir toques accidentales, pero no es perfecto. Constantemente presiono algo sin querer, mientras sostengo el teléfono. Tener la curva de la pantalla tan cerca del borde también implica que estás tocando el cursor sobre el precario doblez donde la pantalla acaba. Si usas el lápiz óptico, es fácil irte por la borda del teléfono.

Para Samsung, la pantalla curva ayuda a que sus teléfonos Galaxy se destaquen, pero es necesaria una mejor solución ahora que los biseles y los bordes son efectivamente cosa del pasado. Espero que el Galaxy S20 encuentre una solución.

Angela Lang/CNET

Regresar a la conexión tradicional de audífonos

Archiva esta característica bajo la etiqueta de "No sucederá". La entrada de audífonos se ha ido, sé que se ha ido e incluso entiendo por qué. Samsung tiene, de esta manera, más espacio para trabajar dentro del Galaxy S20, lo que podría usar para tener más sensores o una batería más grande, y el USB-C es el estándar tras el que todos los fabricantes de teléfonos se han formado.

Dicho esto, veo muchas películas y programas con mis audífonos con cable y aunque la duración de la batería es realmente buena, hay veces que necesito recargar. Eso es normalmente cuando estoy viendo un programa, por supuesto. No quiero que me obliguen a usar audífonos inalámbricos (especialmente si me olvido de cargarlos) y prefiero no tener que dejar de ver lo que estoy viendo para volver a cargarlos.

Lo bueno es que la carga rápida del Note 10 Plus nunca tarda más de una hora en llevarse a cabo. Quizá sea más tardada en el Galaxy S20. Solo sería agradable poder cargar y escuchar al mismo tiempo, sin importar qué audífonos tenga.

XDA Developers

Las cámaras empotradas (aunque eso implique un cuerpo más grueso)

Si las imágenes filtradas y los rumores son ciertos, todos los modelos del Galaxy S20 tendrán las cámaras traseras dispuestas en un rectángulo ancho. Si acaba siendo como el del iPhone 11 o el Pixel 4, las cámaras quedarían salidas del cuerpo del teléfono.

Una montura que sobresale del cuerpo nunca se ve bien, y pone los lentes de las cámaras en riesgo de fracturas y grietas si el teléfono llega a caerse sin funda. Un lente roto puede disminuir la calidad de las fotos. Aprendí esto por las malas.

Si el Galaxy S20 termina teniendo un módulo de cámara grueso, necesitarás una funda irremediablemente solo para ayudar a mantener esa área un poco más al ras del resto del teléfono. Un cuerpo de teléfono ligeramente más grueso podría lograr el mismo efecto.

Me recuerda a la familia de teléfonos Motorola Moto Z, con las tapas traseras a presión. Sin ningún tipo de "estuche" en la parte de atrás, la cámara parecía un globo ocular muy grande y los bordes eran demasiado afilados para sostenerlos cómodamente por mucho tiempo. Solo espero que el teléfono Samsung sea cómodo y sea práctico, por sobre todas las cosas.

Juan Garzón / CNET

Una interfaz de usuario simplificada más cercana a Android

Samsung ya cuenta con una nueva interfaz para Android, llamada One UI 2, la cual pretende simplificar la parte visible del software de la compañía. Muchos fabricantes de teléfonos, incluso Samsung, prefieren tener sus propias interfaces para que los teléfonos ofrezcan una apariencia y sensación única.

Por desgracia, mientras más se aleja una interfaz de usuario de Android, más tiempo lleva probar actualizaciones de software, como Android 10, por ejemplo. Eso significaría que los teléfonos Samsung, como el Galaxy S20 podrían recibir las actualizaciones de los nuevos softwares de Google más tarde que sus competidores.

Cuando se te cuecen las habas por conocer las nuevas y emocionantes funciones de Android, como el modo oscuro en todo el sistema que tiene Android 10, es fácil perder la paciencia.

Motorola hace un trabajo particularmente bueno manteniendo su sistema operativo cerca de la visión de Google, al tiempo que agrega algunas de sus propias características y apariencia. La interfaz personalizada de Samsung tiene muchos toques geniales que uso y disfruto. Solo deseo que las actualizaciones lleguen antes.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Galaxy S11 o Galaxy S20? Las características más esperadas

Las especificaciones más rumoradas del Galaxy S20

Aquí te presentamos algunas de las más rumoradas funciones del S20 y esta es una colección de lo que más esperamos en estos teléfonos. ¿Qué es lo que tú más esperas del Galaxy S20? Escríbenos en la sección de comentarios.