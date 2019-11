El Galaxy S11 tendría un sensor para fotos con poca luz: reporte

91Mobiles

Los rumores y filtraciones sobre el próximo teléfono insignia de Samsung, el Galaxy S11, comienzan a tomar presencia a pocos meses de su supuesta llegada al mercado.

De acuerdo con el sitio especializado en el gigante norcoreano, Sammobile, el Samsung Galaxy S11 podría incluir un nuevo sensor llamado Bright Night. Esta información procede de un registro de la marca "Bright Night Sensor" que Samsung realizó recientemente ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en español). De acuerdo con Sammobile, este sensor podría estar dedicado a mejorar fotografías nocturnas o con poca luz, e incluso la grabación de video con poca luz, como el Huawei Mate 30 Pro.

De ser cierta la información, el nuevo sensor podría ser uno de los cinco sensores que se espera que incorporen los Galaxy S11 según los últimos rumores.

Otros rumores también apuntan a que los Galaxy S11 tendrían pantallas más grandes que los Galaxy S10 y que el Galaxy S11E aumentará la capacidad de su batería de 3,100mAh a 3,730mAh. También se ha especulado sobre su posible diseño en unas imágenes computacionales publicadas por el confiable leaker, OnLeaks.

Por el momento no hay nada de esto confirmado y no queda más que esperar a que Samsung presente los Galaxy S11, presumiblemente en febrero 2020, para confirmarlo. Sin embargo, CNET en Español ya está recopilando aquí todos los rumores que rodean al S11 para que no pierdas detalle.