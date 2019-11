Galaxy S11: Imágenes revelan 5 cámaras traseras y una frontal como el Galaxy Note 10

91Mobiles

Las primeras imágenes del celular Galaxy S11 se filtraron para revelar por primera vez el diseño el próximo teléfono insignia de Samsung, al igual que para sugerir otras novedades.

En general, el diseño parece tener múltiples características similares a los Samsung Galaxy Note 10 y los Galaxy S10.

Las imágenes publicadas por el sitio 91Mobiles muestran prácticamente todos los ángulos del Galaxy S11, incluyendo una pantalla curva que mediría entre 6.3 y 6.7 pulgadas con una cámara frontal integrada a través de un orificio a ella. Además, los biseles de las pantallas también serían más pequeños.

La parte trasera se mantendría con una leve curvatura que se uniría a un marco de metal como lo hemos visto en las últimas generaciones. Sin embargo, algo interesante es que el botón de encendido y la barra que permite controlar el volumen está integrada en una sección de metal hacia la parte trasera, así que resalta más.

La parte trasera ahora muestra un módulo de cámaras grandes ubicada hacia el borde lateral izquierdo. En ese módulo se pueden ver cinco sensores, el flash y el micrófono.

Los rumores han sugerido que el celular Samsung Galaxy S11 —o al menos uno de ellos porque se esperan hasta tres versiones— tenga cuatro cámaras en total. La principal sería una de 108 megapixeles que estaría acompañada de un telefoto con zoom óptico 5X, una gran angular y un lente de Tiempo de vuelo (ToF), como el que la empresa integró en el Galaxy Note 10 Plus. El otro lente que aparece ahí no está claro su función por el momento, o quizá termina siendo solo un sensor de luz.

Según SamMobile, las cámaras del Galaxy S11 llegarían con nuevas funciones. Single Take permitiría capturar fotos y videos por 15 segundos para ofrecer resultados más animados. Además, encontrarían modos de hiperlapso nocturno, panoramas verticales y la posibilidad de grabar video en 8K.

En el borde inferior el Galaxy S11 no tendría el conector de audífonos tradicional de 3.5mm como sus predecesores, sino solamente el puerto USB-C, una bocina y un micrófono, mientras que en el borde superior tan solo estaría un micrófono.

Algo raro es que en las imágenes no se puede ver el cajón de la ranura SIM, así que no es claro si es que no se ve con claridad, fue un error en las imágenes o si a lo mejor Samsung le apuesta a solo eSIM como el Motorola Razr, lo cual sería extraño porque es un dispositivo que le apuesta más a un mercado más amplio.

Según el blog, el Galaxy S11 tendría un grosor de 7.8mm, exactamente lo mismo del Galaxy S10. Sin embargo, el módulo de las cámaras sobresaldría un poco del cuerpo para tener un grosor de 8.9mm. El alto del celular sería 161.9 y el ancho sería de 73.7mm.

Por otra parte, la versión beta de Android 10 para los celulares de Samsung también revelaron un menú oculto para configurar la pantalla a 120Hz en vez de solo 60Hz como sucede actualmente, así que el Galaxy S11 podría tener una pantalla con esa mejor tasa de actualización que permitiría que muchas cosas se sientan más fluidas, según el filtrador Ice Universe.

En nuestro último podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también del celular Xiaomi Mi Note 10 que es el primero con cámara de 108 megapixeles como tendría el Galaxy S11. Además, hablo de novedades del OnePlus 8 Pro, la llegada de Android 10 beta a los Galaxy Note 10 y Galaxy S9, el lanzamiento del Huawei P40 y actualizaciones para el Galaxy Watch y Galaxy Watch Active.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los jueves o miércoles si no se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no solo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y respondemos en vivo a tus preguntas.