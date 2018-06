El Galaxy S10 Plus tendrá tres cámaras: reporte

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Samsung lanzará tres variantes del Galaxy S10 a principio del próximo año, según el medio asiático ET News.

Estos tres teléfonos, conocidos internamente como Beyond 0, Beyond 1 y Beyond 2, serán muy parecidos en diseño pero con diferencias en funciones y características físicas. Los dos primeros serán modelos de 5.8 pulgadas, y el Beyond 2 será de 6.2 pulgadas con tres cámaras en su espalda, dice el medio usualmente confiable.

El primer modelo de 5.8 pulgadas será considerado el más asequible de los tres y el de entrada, dice ET News. La pantalla será plana y será hasta el segundo modelo de mismas medidas que la pantalla sea curva en sus costados.

El modelo de 6.2 pulgadas será el sucesor del Galaxy S9 Plus; la pantalla será curva en los costados.El reporte no menciona nada respecto a las especificaciones de la cámara de tres lentes, pero será la respuesta de Samsung al Huawei P20 Pro, un teléfono que ya incluye un sistema fotográfico de esas características y que ha sido catalogado con la mejor cámara en un dispositivo móvil actualmente.

La adición de una cámara triple al Galaxy S10 Plus, como se le dice informalmente, da pie a la especulación de que se tratará de un teléfono caro, de más de US$1,000. Samsung también quiere dotar al Galaxy S10 de un lector de huellas en pantalla, una tecnología en desarrollo que por ser prematura también puede ser más costosa.

Samsung nunca ha lanzado tres variantes de alguno de sus celulares gama alta. La compañía acostumbra a lanzar dos versiones del Galaxy S con diferencias como el tamaño de la batería y pantalla, así como de mejores funciones (como la cámara) para el modelo más grande.

Reproduciendo: Mira esto: Los colores del Galaxy Note 9 y celulares chinos que...