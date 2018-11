Así luciría el Galaxy S10 con su cámara frontal en la pantalla

Ben Geskin

Entrados en el último trimestre del año, las principales fabricantes de teléfonos ya nos han presentado sus últimos dispositivos, por lo que toca empezar a pensar en lo que vendrá en 2019.

Uno de los más deseados –y esperados– es el futuro Samsung Galaxy S10, del que se llevamos un tiempo recogiendo rumores y filtraciones. Una de las más sonadas es la posible inclusión de un sensor de huellas bajo la pantalla al estilo OnePlus 6T o Huawei Mate 20, y el diseñador Ben Geskin se ha encargado de ilustrarlo.

Geskin ha publicado una imagen del posible diseño en su cuenta de Twitter y como se puede apreciar, el Galaxy S10 tendría una línea de diseño similar al actual Samsung Galaxy S9.

Según los rumores, el S10 contaría con una pantalla curvada, aunque con los biseles más reducidos y con la implementación de la cámara frontal dentro del propio panel.

También se presupone el sensor de huellas en la pantalla y no en la parte trasera del teléfono como en el S9, pero no debemos olvidar que se trata de una recreación y no de una imagen real, por lo que debemos esperar aún muchos meses para confirmar esta información.

Por el momento no hay una fecha concreta para la presentación oficial de este dispositivo, pero si todo sucede como en año anteriores, es posible que el Galaxy S10 llegue en febrero de 2019 coincidiendo con una nueva edición del Mobile World Congress.