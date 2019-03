Galaxy S10 Plus vs. Galaxy Note 9: ¿Cuál es el mejor celular?

Antes de la llegada del Samsung Galaxy S10 Plus, el último celular insignia del fabricante coreano era el Samsung Galaxy Note 9. Ambos teléfonos tienen especificaciones bastante buenas, pero los meses que han pasado entre la fecha de lanzamiento de ambos hacen que las diferencias sean notables.

De cualquier manera, cada uno ofrece diferentes cosas dependiendo de tus necesidades y también una diferencia sustancial en su precio. Pero, ¿en qué se diferencian ambos dispositivos? ¿Cuál es la mejor compra hoy en día?

El Samsung Galaxy Note 9 está construido en vidrio y es bastante más grande que el Galaxy S10 Plus, con más de 16 centímetros de altura. Cuenta con una pantalla Super AMOLED con resolución Quad HD+ de 6.4 pulgadas, sin muesca, con biseles arriba y abajo del panel. El sensor de huellas se ubica en la parte trasera, mientras que el S10 Plus pasa a incorporarlo en la pantalla, una de las tendencias actuales del mercado móvil.

En el caso del Galaxy S10 Plus, si bien reconocemos el diseño característico de Samsung, la pantalla está mucho más ajustada al frontal gracias a un agujero en la misma para la doble cámara frontal, que hace que desaparezcan los biseles. La pantalla es de 6.4 pulgadas con resolución Quad HD+ y tecnología Dynamic AMOLED, tecnología superior a la Super AMOLED del Note 9.

El Galaxy S10 Plus presume doble cámara frontal y carga reversible [fotos]

Si hay algo que suele mejorar entre generaciones de dispositivos es la potencia. En este caso el Note 9, el celular cuenta con un procesador Exynos 9810 de ocho núcleos acompañado de dos configuraciones de RAM de 6GB u 8GB y 128GB o 512GB de almacenamiento interno. La batería es de 4,000 mAh, compatible con carga rápida y con carga inalámbrica, pero no cuenta con carga inversa como el Galaxy S10 Plus.

El el caso del nuevo Galaxy, éste llega con un procesador Exynos 9820, el modelo inmediatamente superior al que incorpora el Note 9 y con 8GB y 12GB de memoria RAM además de con 128GB, 512GB o hasta 1TB de almacenamiento. Como vemos, mucha más potencia para el S10, algo que como decimos, es lo normal en un salto generacional.

El Samsung Galaxy Note 9 tiene una doble cámara trasera y una frontal. Por su parte el S10 Plus tiene tres cámaras traseras y dos frontales.

En el Note 9 la cámara frontal está formada por un sensor de 12 megapixeles y apertura variable f/1.5-f/2.4 enfocado en el gran angular y otro de 12 megapixeles con zoom óptico 2x. El Note 9 ofrece efecto bokeh o desenfoque.

El Galaxy S10 Plus tiene en su parte posterior tres sensores de 16+12+12 megapixeles. El de 16 megapixeles también está dedicado al gran angular, el segundo tiene apertura variable f/1.5-f/2.4 y el tercero se encarga de la profundidad para ofrecer efecto bokeh.

A pesar de las diferencias en el hardware, los cambios en términos de procesado no son tan obvios, y según hemos comprobado en nuestros diferentes análisis, no hay una diferencia sustancial entre ambos celulares en términos fotográficos que pueda señalar a uno de los dos como ganador en este campo.

En general el Galaxy S10 Plus es un celular que ofrece mejores especificaciones debido a su reciente estreno. Incorpora una pantalla mejor, un diseño más acorde con la tendencia actual y más potencia, aunque en el apartado fotográfico las diferencias son muy sutiles.

Si quieres hacerte con lo último del mercado el Galaxy S10 Plus es tu hombre, pero si quieres un teléfono con grandes prestaciones (y un S-Pen) por un precio mucho más reducido, el Galaxy Note 9 es también una opción excelente a día a de hoy.

A continuación comparamos las especificaciones y otras características del Galaxy S10 Plus con el Galaxy Note 9 para conocer mejor sus diferencias y ayudarte a tomar una mejor decisión de compra.

S10 Plus vs Note 9

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.