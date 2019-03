Galaxy S10 Plus: 1 mes de uso del celular Samsung

Juan Garzon / CNET

El Galaxy S10 Plus ha estado en mis manos desde su lanzamiento el 20 de febrero. Y la verdad sea dicha: es un celular muy confiable y me gusta.

En este texto no hago un análisis del Galaxy S10 Plus porque ese ya esta hecho, sino que te cuento mi experiencia y por qué este teléfono me ha gustado más y más durante un mes de uso.

Durante este tiempo, viajé y utilicé el Galaxy S10 Plus en situaciones de mucha demanda: el viaje a Barcelona para cubrir MWC 2019 y mis vacaciones en paseos en tren, avión y caminatas por diferentes ciudades europeas.

Duración de batería confiable

Durante el análisis quedó claro que el Galaxy S10 Plus tiene una muy buena duración de batería. La batería es tan confiable que prácticamente nunca estuve preocupado de que me iba a quedar sin batería y no iba a poder comunicarme, ubicarme o tomar fotos.

Cámaras traseras versátiles

Aún confío más en la cámara del Pixel 3 XL porque sus resultados tienden a ser favorables en más condiciones que las del Galaxy S10 Plus.

Sin embargo, la versatilidad de las cámaras del S10 Plus son todo un placer porque te permite lograr perspectivas muy diferentes de una misma escena.

Por ejemplo, el lente gran angular hace que todo sea más inmersivo y te permite captar fotos más divertidas y profesionales a pesar de que la distorsión hacia los extremos es notable.

Además, el telefoto resulta ser muy útil para tomar fotos de lejos, ya que hasta en la noche permite obtener más de cerca las escenas.

Hermosa pantalla

La pantalla del Galaxy S10 Plus es un gusto de utilizar a plena luz solar o en la oscuridad. Los niveles de brillo son buenos para dejarte ver todo con legibilidad y no cansar tanto los ojos.

Además, reproduce de manera excelente los colores y el contraste, a la vez que logra ofrecer gran detalle.

Un color blanco atractivo y misterioso

El blanco y negro generalmente son los colores más tradicionales y más aburridos de todos. Pero el Galaxy S10 Plus blanco tiene un color misterioso y atractivo, ofreciendo una tonalidad diferente según la iluminación del ambiente. En ocasiones se ve como un blanco perla, en otras como un blanco azulado y en otras como un blanco con un tono amarillo y rosa.

Otros aspectos

La carga inalámbrica reversible funciona muy bien como un método de carga de respaldo para accesorios, como el Galaxy Watch o lo Galaxy Buds.

Además, aunque más y más tiendas se están actualizando con terminales de pago con NFC, tener MST sigue siendo una ventaja para pagar en terminales más antiguas.

Las mejoras clave que me gustarían

Aunque considero que el Galaxy S10 Plus tiene actualmente el mejor lector de huellas en pantalla que he usado, aún no sigue siendo tan práctico como un buen lector de huellas físico tradicional.

Asimismo, lo que más extraño y creo lamentable es que el Galaxy S10 Plus no tiene un modo de noche que realmente le permita competir con el Pixel 3 y Pixel 3 XL, aunque su lente secundario deja tomar mejores fotos con zoom (2X) que el zoom digital que ofrecen esos celulares.

