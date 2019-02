La flamante versión de cerámica del Galaxy S10 Plus tendrá 12GB de RAM

Agrandar Imagen MySmartPrice

Estamos a solo días del evento de Samsung para el 20 de febrero, pero los rumores y filtraciones no dejan de llegar.

En esta ocasión, el confiable sitio MySmartPrice publicó imágenes de una versión "de lujo" del Galaxy S10, la cual se distinguirá por un bello color blanco cerámico, que le da una terminación similar a las perlas. Específicamente, la versión que se podrá comprar en este color es la más equipada del Galaxy S10 Plus.

El sitio dice que el Galaxy S10 Plus en este color será de lujo o exclusivo porque será la versión más cara, con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento. Además de la versión en blanco, Samsung también venderá una en color negro, dice el sitio. Para las variantes más asequibles del S10 Plus, Samsung venderá otros cuatro colores, pero no con acabado de cerámica.

El Galaxy S10 Plus será el más caro de toda la familia S10. MySmartPrice dice que el Plus costará desde unos US$1,100 y de ahí irá para arriba, así que considera que la versión de cerámica costará mucho más que eso. Más allá de acabado y la cantidad de memoria RAM y almacenamiento, el S10 tendrá las mismas dimensiones —6.4 pulgadas de pantalla— y lector de huellas integrado que las otras versiones más baratas.

Ya no queda mucho para que Samsung celebre su esperado evento y anuncie lo poco o nada que queda por conocer de los S10 y que los rumores no han revelado ya. CNET en Español estará en el evento de Samsung para traerte todos los anuncios y contarte si hay espacio para alguna sorpresa.