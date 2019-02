Sarah Tew/CNET

El Galaxy S10 Plus no es necesariamente el teléfono insignia más avanzado de Samsung de lo que va del año, ya que junto a él la empresa presentó el Galaxy S10 5G, un celular con 5G y cuatro cámaras traseras.

Sin embargo, el S10 5G llegará más tarde en el año (el segundo trimestre de 2019) y como es el comienzo de una nueva generación de red (5G), falta ver qué tan rápido se estabiliza y que beneficios reales puede traer a los consumidores en 2019.

Dicho esto, por el momento el celular Samsung más avanzado es el Galaxy S10 Plus que llega con cambios más significativos en comparación con los que tuvo el Galaxy S9 frente al Galaxy S8.

Junto con el Galaxy S10 Plus y Galaxy S10 5G, la empresa también presentó al Galaxy S10 y el Galaxy S10E. Mientras que el Galaxy S10 se diferencia aún menos que el Plus en comparación a su anterior versión, el Galaxy S10E se convierte en el celular más barato de esta generación Galaxy S.

Galaxy S10 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.4 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+



Resolución: 3,040x1,440 pixeles



Procesador: Snapdragon 855 / Exynos 9820, dependiendo del mercado



RAM: 8GB o 12GB



Almacenamiento: 128GB, 512GB o 1TB



Ranura microSD: Sí (certificada hasta 512GB)



Batería: 4,100mAh (no extraíble)



Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Carga rápida: Quick Charge 2.0



Carga inalámbrica: Sí con PowerShare (carga reversible)

Conectividad: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



Sonido: Dolby Atmos

Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST



Funciones de desbloqueo: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Cámara trasera: Triple de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica



Cámara frontal: Doble de 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2)



Resistente al agua: IP68 (hasta 2 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

Tamaño: 157.6x74.1x7.8mm

Peso: 175 gramos

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Primeras impresiones

Precio del Galaxy S10 Plus

El precio del Samsung Galaxy S10 Plus varía un poco de país en país, pero en Estados Unidos tendrá un precio inicial de US$999. La preventa del Galaxy S10 Plus comienza el 21 de febrero y se espera que llegue a tiendas el 8 de marzo.

Para las personas que decidan comprar el Galaxy S10 Plus en preventa, Samsung estará dando como regalo sus nuevos audífonos Galaxy Buds, los cuales se pueden cargar de manera inalámbrica usando el celular.

Sarah Tew/CNET

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10

Pantalla más pequeña: 6.4 pulgadas en vez de 6.1 pulgadas

Densidad de pixeles: 522ppp en vez de 550ppp



Más grande y posiblemente incómodo de usar con una sola mano: 157.6x74.1x7.8mm vs. 149.9x70.4x7.8mm

Más pesado: 175 gramos vs. 157 gramos

Más cámaras frontales: Aunque la cámara principal del Galaxy S10 Plus es igual a la del S10, la versión más grande integra una segunda cámara frontal de 8 megapixeles especializada en detectar la profundidad

Menos memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB (versión base tiene 8GB en los dos modelos)

Menos almacenamiento máximo: 1TB vs. 512GB (versión base tiene el mismo almacenamiento de 128GB)

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,400mAh

Tiene opción de cerámica (material solo para la parte trasera)

Más caro: US$999 vs US$899 (precio inicial)

Diferencias: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E

Pantalla más grande: 6.4 pulgadas vs. 5.8 pulgadas

Pantalla curva en vez de plana

Resolución superior: QHD+ (3,040x1,440 pixeles) vs. Full HD+ (2,280x1,080 pixeles)

Densidad de pixeles: 522ppp vs. 438ppp

Más compacto: 157.6x74.1x7.8mm vs. 142.2x69.9x7.9mm

Más liviano: 175 gramos vs. 150 gramos

Más cámaras traseras: Tres en vez de solo dos (el lente adicional es el telefoto de 12 megapixeles que permite hacer zoom óptico está ausente)

Más cámaras frontales: El Galaxy S10 Plus tiene una cámar segundaria de 8 megapixeles dedicado a detectar la profundidad no está presente

Más memoria RAM base: 8GB vs. 6GB

Más memoria RAM máxima: 12GB vs. 8GB

Más almacenamiento interno máximo: 1TB vs. 256GB (los dos tienen 128GB de almacenamiento base)

Lector de huellas en pantalla en vez de lateral

Batería de mayor capacidad: 4,100mAh vs. 3,100mAh

Tiene sensor de ritmo cardíaco integrado

Tiene opción de parte trasera de cerámica

Más caro: US$999 vs. US$749 (precio inicial)

Diseño: Más cerca de ser celular solo pantalla

El celular Samsung Galaxy S10 Plus tiene una pantalla Dynamic AMOLED curva con doble cámara frontal como la del Galaxy S10 5G y tiene tres cámaras traseras como el Galaxy S10.

Su parte frontal y trasera es de vidrio, mientras que su marco sigue siendo de metal. Además, aún encuentras el botón de Bixby ubicado en el borde lateral izquierdo, justo debajo de los controles de volumen. El botón de encendido se encuentra en el borde derecho, pero me parece que está un poco muy arriba para hacer realmente ergonómico y cómodo de usar para la mayoría de usuarios.

Hablando de ergonomía, su lector de huellas ya no se encuentra en la parte trasera, ni tampoco está en el borde lateral como el Galaxy S10E, sino que está integrado directamente en la pantalla.

En esta ocasión, Samsung utiliza el lector de huellas ultrasónico de Qualcomm, el cual promete ser más rápido, preciso y versátil que los lectores de huellas en pantalla que hemos tenido hasta el momento, incluyendo los que se encuentran en el OnePlus 6T, Vivo Nex y Huawei Mate 20 Pro.

Sarah Tew/CNET

La pantalla del Galaxy S10 Plus es, sin duda, su principal atractivo, ya que sus biseles son aún más pequeños que los que tenía el Galaxy S9 Plus ( ) y como utiliza la pantalla Infinity O, las cámaras frontales están integradas a través de orificios en la pantalla, en lugar de tener biseles tradicionales o utilizar una ceja o notch.

Me parece que esta es una implementación mucho mejor que una ceja grande como la del Pixel 3 XL ( ) o el iPhone XS Max, pero falta ver durante mi tiempo de análisis cómo se comporta el Galaxy S10 Plus y su orificio u "ojo".

Algo para tener en cuenta es que las dos cámaras no tienen un orificio individual, sino que están unidas por una barra negra de por medio, así que ocupan igual más espacio de la pantalla del que te imaginarías.

El Galaxy S10 Plus mantiene también la ranura para tarjeta microSD, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional y la resistencia al agua IP68 (hasta 2 metros de profundidad hasta 30 minutos).

Este celular de Samsung se puede cargar de manera inalámbrica y tiene reconocimiento facial básico, pero a diferencia del Galaxy S9 Plus no encuentras el escáner de iris.

En la parte trasera encuentras una espalda relativamente limpia que solo tiene el módulo de las tres cámaras (dos de 12 megapixeles y una de 16 megapixeles) y donde no solo está el flash, sino también el sensor de ritmo cardíaco.

Además, el celular tiene en la parte trasera un sistema de enfriamiento líquido que ayuda a disipar el calor en el dispositivo para evitar recalentamiento.

El Galaxy S10 Plus con cerámica

Con el S10 Plus, Samsung comienza a implementar cerámica en sus celulares. La idea no es solo hacerlos más premium que antes o que otros dispositivos, sino que también sirve para que su parte trasera sea más resistente a golpes y rasguños.

Sin embargo, el Galaxy S10 Plus en cerámica tan solo está disponible en versiones con 8GB de RAM con 512GB de almacenamiento y 12GB de RAM con 1TB de almacenamiento. Por el momento, ningún otro Galaxy S10 tiene cerámica.

Recordemos que hay otros celulares con cerámica en el mercado, incluyendo el OnePlus X ( ) y el Xiaomi Mi Mix 3, entre otros.

Carga inalámbrica reversible: Wireless PowerShare

Igual que el Samsung Galaxy S10 y S10E, el Galaxy S10 Plus no solo se puede cargar inalámbricamente a través del estándar Qi de las versiones anteriores, sino que también integra tecnología que permite compartir su carga con otros dispositivos. Se conoce popularmente como carga reversible, pero Samsung la llama Wireless PowerShare.

De esta manera, el Galaxy S10 Plus tiene la capacidad de cargar otros celulares, audífonos o dispositivos de manera inalámbrica con solo colocarlos en la parte trasera del S10 Plus. Samsung incluso nos mostró cómo se pueden cargar de manera inalámbrica los nuevos audífonos Galaxy Buds usando un Galaxy S10.

Algo para tener en cuenta es que como esto desgasta la batería del Galaxy S10 Plus, una vez llega al 30 por ciento de carga, la función se desactiva para no permitir compartir más energía.

Sarah Tew/CNET

Un celular con cinco cámaras: 2 frontales y 3 traseras

Con los Galaxy S10, Samsung integra una cámara más dependiendo del nivel y precio del dispositivo.

El más barato de todos, el Galaxy S10E, tiene tres cámaras (una frontal y dos traseras). El siguiente es el Galaxy S10 que tiene cuatro cámaras (una frontal y tres traseras), mientras que el Galaxy S10 Plus tiene cinco cámaras (dos frontales y tres traseras) y el Galaxy S10 5G tiene seis cámaras (dos frontales y cuatro traseras).

Seguramente esa será la forma más fácil para diferenciar a todos estos celulares, pero lo bueno es que a pesar de estas diferencias todos integran las mismas cámaras principales: una frontal de 10 megapixeles con apertura de f/1.9 y una trasera de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica con apertura variable de f/1.5 y f/2.4. Además, todos tienen como cámara secundaria una de 16 megapixeles con apertura de f/2.2 que es ahora gran angular.

La tercera cámara trasera que tiene el Galaxy S10 Plus es un telefoto de 12 megapixeles con apertura de f/2.4 y estabilización de imagen óptica, similar a la que tenía el Galaxy S9 Plus. Dicho esto, esa es una de las grandes diferencias este año con el S10E, porque a pesar de dos cámaras traseras no ofrece un telefoto como lo hacía el Galaxy S9 Plus.

Sarah Tew/CNET

Con las tres cámaras, el Galaxy S10 Plus ofrece más versatilidad que antes porque no solo permite tomar fotos regulares o con zoom óptico 2X (se pierde menos detalle que con el zoom digital), sino que tiene una gran angular que permite capturar más espacio desde la misma distancia.

Esta ha sido una de las razones por las que he disfrutado mucho los celulares de LG (como el LG G7, LG V40 y sus predecesores), porque las fotos o videos que se capturan con ese lente gran angular permite que todo sea más inmersivo.

Dicho esto, aún nos hace falta probar con detalle las cámaras de los nuevos S10 para ver qué resultados ofrecen, pero teniendo en cuenta las excelentes cámaras que Samsung ha colocado en sus últimas generaciones de teléfonos insignia, se esperan grandes cosas hasta con esa cámara gran angular.

Las cámaras también permiten hacer fotos con fondo borroso, aplicar efectos de luz a las fotos como los que ha ofrecido Apple y Huawei, mientras que también integran inteligencia artificial para detectar las escenas e intentar ayudarte a tomar una mejor foto.

Otras funciones en las cámaras

Modo de noche (Bright Night): Similar al modo del Pixel 3 XL y Huawei P20 Pro

Similar al modo del Pixel 3 XL y Detección de malas fotos: La inteligencia artificial te indica cuando considera que una foto ha quedado mal.

La inteligencia artificial te indica cuando considera que una foto ha quedado mal. Mejor grabación en cámara lenta: Aún puedes grabar video en cámara lenta a 960fps, pero en vez de ser en resolución HD (720p), ahora puedes hacerlo en Full HD (1080p).

Aún puedes grabar video en cámara lenta a 960fps, pero en vez de ser en resolución HD (720p), ahora puedes hacerlo en Full HD (1080p). Super Steady: Nuevo modo para tener una estabilización de imagen superior

Nuevo modo para tener una estabilización de imagen superior Grabación de video 4K con la cámara frontal: Aunque ya se podía hacer con la cámara trasera, ahora se puede hacer hasta con la cámara frontal.

Aunque ya se podía hacer con la cámara trasera, ahora se puede hacer hasta con la cámara frontal. HEIF: El Galaxy S10 Plus usa el nuevo formato HEIF para no solo hacer los archivos de las fotos más pequeños, sino para también almacenar más información que antes.



Galaxy S10, S10 Plus, S10E, S10 5G: Cámaras

Samsung Galaxy S10E Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G 12 megapixeles (f/1.5 y f/2.4) Sí Sí

Sí

Sí

16 granangular con enfoque fijo (f/2.2) Sí

Sí

Sí

Sí

12 megapixeles telefoto (f/2.4) No Sí

Sí

Sí

10 megapixeles (f/1.9) Sí

Sí

Sí

Sí

8 megapixeles (f/2.2) No No Sí

No 3D de profundidad (trasera) No No No Sí

3D de profundidad (frontal) No No No Sí



Sarah Tew/CNET

Otras funciones del celular

Rutinas de Bixby: Permite automatizar diferentes funciones del celular, como por ejemplo activar modos de ahorro de batería en la noche y puede aprender de tu comportamiento para activar por ejemplo Spotify cuando activas Wi-Fi o abrir Waze cuando se conecta al Bluetooth de tu carro.

Optimización para videojuegos: El Galaxy S10 Plus tiene optimización de videojuegos que usan el moto de Unity y tiene un sistema de enfriamiento líquido que también complemente esto.

Primeras impresiones

El Galaxy S10 Plus es posiblemente el celular Samsung más avanzado para la mayoría de personas porque aunque el Galaxy S10 5G es el único compatible con la siguiente generación de redes celulares y tiene más cámaras que promete ofrecer más funciones de realidad aumentada, tomará tiempo para que las redes 5G lleguen a establecerse ampliamente y ver qué tantos beneficios traerán más allá de ofrecer más velocidad.

Lo malo es que Samsung incrementó el precio del Galaxy S10 Plus en unos US$160 (cuesta US$999 en vez de US$839) en comparación con el Galaxy S9 Plus, lo cual lo hace ser sin duda un celular más caro.

Dicho esto, en esta ocasión Samsung quiere ofrecer más opciones para los usuarios y aunque esto es bueno, esto también significa que es más difícil escoger entre cada uno de ellos porque las especificaciones básicas son prácticamente las mismas.

En general, el Galaxy S10 Plus se postula como uno de los mejores celulares del mercado este año, gracias a sus 12GB de RAM, 1TB de almacenamiento interno más la posibilidad de integrar una tarjeta microSD de hasta 512GB, tres cámaras traseras y dos frontales, un montón de funciones y hasta la posibilidad de cargar otros dispositivos de manera inalámbrica.

Comparación: Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10 5G vs. Galaxy S10

Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S10 Pantalla 6.4 pulgadas 6.7 pulgadas 6.1 pulgadas Resolución 3,040x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 522ppp 502ppp 550ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Procesador Snapdragon 855 / Exynos 9820 Snapdragon 855 / Exynos 9820 Snapdragon 855 / Exynos 9820 Almacenamiento 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) 256GB 128GB o 512GB Expansión de almacenamiento Sí, hasta 512GB No Sí, hasta 512GB Cámara trasera Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Cuádruple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF 3D (HQVGA) Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) 10 megapixeles (f/1.9) + ToF 3D (HQVGA) 10 megapixeles (f/1.9) RAM 8GB o 12GB (solo en cerámica) 8GB 8GB Batería 4,100mAh 4,500mAh 3,400mAh Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 5G 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Lector de iris No No No Reconocimiento de rostro Básico Básico Básico Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, cámaras ToF para detectar más información 3D (una frontal y una trasera) y para lograr cuatro cámaras traseras y dos frontales; no tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) Pantalla curva, lector de huellas en pantalla, cámaras traseras y una frontal, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) Tamaño 157.6x74.1x7.8mm 162.6x77.1x7.94 mm 149.9x70.4x7.8mm Peso 175 gramos 198 gramos 157 gramos Precio US$999 Más de US$1,000 US$899