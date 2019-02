El Galaxy S10 Plus es el rey de las selfies, dice DxOMark

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Si lo tuyo son las selfies, deberás comprar el Galaxy S10 Plus. Sus cámaras traseras tampoco cantan mal las rancheras.

Los expertos en sensores fotográficos de DxOMark ya publicaron su análisis de la cámara frontal y trasera de uno de los nuevos teléfonos de Samsung y lo catalogan como uno de los mejores en cuanto a calidad fotográfica. DxOMark publicó un análisis sobre el sistema de tres lentes en la espalda del celular y también un análisis de la cámara frontal.

DxOmark le dio una calificación de 109 puntos al Galaxy S10 Plus, que lo pone a la par del Huawei P20 Pro y Huawei Mate 20 Pro — el iPhone XS Max, en la sexta posición, tiene 105 puntos. En el apartado de las selfies, el Galaxy S10 Plus supera a sus rivales con 96 puntos. El Mate 20 Pro tiene 75 puntos en la categoría de autorretratos y el iPhone XS Max se queda con el segundo puesto al juntar 82 puntos.

"Con el Galaxy S10 Plus, Samsung ha lanzado un dispositivo con una cámara que está a la par de lo mejor en nuestro ránking", dice DxOMark en su análisis. "El nuevo teléfono Samsung es capaz de obtener excelentes videos, con colores placenteros, buena exposición y un encuadre suave, gracias a su buena estabilización. El Galaxy S10 Plus viene con la mejor cámara que hemos visto en un teléfono de Samsung, y sin duda será uno de los teléfonos a vencer en 2019".

Por supuesto, nada es perfecto y la cámara del S10 Plus no es la excepción. DxOMark dice que la cámara trasera falla en ofrecer detalles finos en la mayoría de condiciones, pierde detalle en varias áreas de la foto cuando se usa el zoom y muestra fallas al usar el modo de desenfoque. Asimismo, DxOMark dice que el nuevo lente de gran apertura en el S10 Plus no tiene un impacto positivo en la calificación final.

Respecto a la cámara frontal, DxOmark destaca los buenos tonos de piel, dice que el autoenfoque es muy bueno y que el flash frontal es bastante bueno en escenarios de poca luz. Los puntos negativos de la cámara frontal son los colores pálidos y pérdida de detalle en poca luz.

CNET en Español ya comenzó su análisis a fondo de este celular, y las primeras imágenes tomadas con este celular ya las publicamos en el sitio. Mientras que terminamos de analizarlo, échale un ojo a las imágenes que el Galaxy S10 Plus es capaz de tomar: