El Galaxy S10 Plus tiene una versión especial con Buds y Watch incluidos

Vía SamMobile

Esta noticia es para los que no son envidiosos, porque de otra forma querrás tomar un vuelo a Holanda o Bélgica.

El sitio SamMobile hizo de conocimiento público una edición especial del Galaxy S10 Plus que se vende en esos países y que no solo incluye en el paquete los Galaxy Buds y el Galaxy Watch, sino que también tiene una caja especial con el Galaxy S10 Plus en cerámica.

La edición especial en esos países está limitada a las primeras centenas de pedidos, según SamMobile. Así que no solo necesitas estar en esos países para poder comprarlo, sino que también deberás tener suerte y los US$1,600 que cuesta el paquete. Cabe resaltar que el precio por todo esto separado superaría los US$2,000.

El Galaxy S10 Plus en la caja es el modelo de cerámica con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno, o el suficiente poder como para tener un teléfono más veloz que una computadora.

Como residente de cualquier otro país, te puedes conformar con cualquier otra versión más barata del S10 Plus o las más asequibles versiones S10E y S10. Recuerda que en CNET en Español tenemos toda la información sobre precios en España, México y Estados Unidos.

