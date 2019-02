El Galaxy S10 incluye el app Digital Wellbeing de los Pixel

La familia de celulares Galaxy S10 son los primeros teléfonos ajenos a la marca Pixel y al programa Android One que ejecutan de forma nativa la aplicación Digital Wellbeing.

Los sitios 9to5Google y XDA Developers notaron la presencia de este app en los flamantes teléfonos. Es posible que luego de esta disponibilidad otras fabricantes como LG o Huawei incorporen la relativamente joven aplicación que ayuda a administrar el tiempo que se utiliza el dispositivo y las aplicaciones.

9to5Google destaca que ninguna de las empresas involucradas ha anunciado la disponibilidad del app en los Galaxy S10. Estos nuevos celulares de Samsung no sólo son los primeros —fuera de los Android One y Pixel— en ejecutar el app, sino que también son los únicos que pueden descargar el app, pues ninguna otra fabricante lo puede hacer… por ahora.

Ambos sitios destacan que las funciones de Digital Wellbeing son básicamente idénticas a las que están presentes en celulares Pixel y Android One: el app analiza el número de notificaciones recibidas, cuántas veces ves la pantalla y cuántas veces desbloqueas el dispositivo; también analiza qué apps utilizas con más frecuencia.

Es probable que tras la llegada del app a los nuevos celulares gama alta de Samsung, otras marcas comiencen a hacer lo mismo. Samsung suele buscar alianzas o exclusivas que le den valor agregado a sus productos, como ya hace con Epic Games para ofrecer acceso a contenido exclusivo de Fortnite o la disponibilidad del app Adobe Rush momentáneamente solo en los S10.

