Galaxy plegable para jugadores y iPhone 11 con tres cámaras

Cuando el río suena... teléfonos plegables trae. Y es que otra vez los rumores sobre un teléfono flexible crecen y en esta oportunidad se refieren a un nuevo diseño de Samsung, que no conforme con lanzar un teléfono para consumidores, está planificando uno con la misma característica, pero que incluiría controles al mejor estilo de una consola Nintendo Switch.

El reporte indica que el nuevo teléfono plegable sería similar a la primera versión que conocimos, aunque además incluiría mandos en una de las esquinas, que no serían un problema para dejarlo cerrar. Esto desde luego ha hecho saltar las alarmas de varias empresas, y nos ha permitido conocer una imagen del futuro dispositivo de Huawei, que cumpliría con las mismas características, o que al menos sería muy parecido, y que previsiblemente veremos en MWC 2019.

Y no sólo nos llegan rumores de Samsung. El iPhone 11, si es que ese es su nombre, está seguramente ya en los laboratorios, y podría incluir tres cámaras y mantener una ceja. Esto no necesariamente sugiere una gran innovación por parte de Apple, que desde luego no está en su mejor momento.

La compañía de Cupertino presentó sus resultados que nos dejan ver una balanza negativa en su crecimiento. La empresa ingresó un 5 por ciento menos dinero en el último año, aunque su unidad de servicios ha crecido sin parar.

Apple estuvo en las bocas de todos en Silicon Valley esta semana, después de que se descubriera que Facebook utiliza permisos especiales para ofrecer una aplicación que contravenía las reglas de Apple. El app, llamado Research, pagaba a los usuarios hasta US$20 mensuales si les dejaban conocer todos sus datos de uso.

Google también tuvo un problema similar, y en ambos casos Apple eliminó los apps del App Store.

Facebook también presentó sus resultados financieros, que para sorpresa de todos no fueron nada negativos. La compañía aumentó en el último año 30 por ciento sus ingresos, muy a pesar de todos los escándalos.

Y cuál fue la guinda del pastel esta semana en este apasionante mundo tecnológico, me preguntarás. Simple: Mark Zuckerberg dijo que está evaluando la posibilidad de unificar los chats de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Pero tranquil@, asegura que es el por el bien de tu seguridad -- introduce risa sarcástica aquí.

Por si acaso, este fue el resumen del peor año de Facebook, en el que te contamos detalle a detalle cómo la empresa demostró que no podemos confiarle nuestros datos.