El Galaxy Note FE llegará a más países este mes: reporte

Agrandar Imagen Tyler Do/CNET

El Galaxy Note FE sí llegará a más países después de todo, según The Investor.

El medio coreano, usualmente confiable en sus reportes, dijo que Samsung venderá el Galaxy Note FE fuera de Corea del Sur y en un futuro cercano, tan pronto como este mes.

El reporte no da más detalles del precio fuera de Corea del Sur y tampoco los países a los que llegará este celular. The Investor dice que el Note FE ha sido un éxito de ventas en estos primeros días de ventas, pero Samsung no planea vender más de las 400,000 unidades planeadas originalmente.

Samsung no ha revelado cifras de ventas del Note FE, pero según The Investor, desde que éste llegó al mercado coreano el 7 de julio, el número de suscriptores a redes celulares ha aumentado a 24,000 por día, comparado con un promedio de 15,000 suscripciones. Según el reporte, los analistas creen que al menos la mitad de esos nuevos suscriptores han optado por el Note FE.

Samsung lanzó el Note FE como una forma de ofrecer a los fanáticos de la marca un Galaxy Note que no pusiera en peligro su seguridad y que aprovechara componentes del atribulado Galaxy Note 7 que fue retirado del mercado a fines del año pasado.

El nombre "FE" (Fandom Edition) es debido a que se trata de un teléfono pensado para los verdaderos fanáticos de la marca. Su precio oscila en los US$600 (US$200 menos que el Note 7 cuando salió a la venta) y es una buena opción al ofrecer un diseño atractivo y especificaciones de alta gama.