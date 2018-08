Galaxy Note 9 vs. Galaxy S9 Plus vs. Galaxy Note 8: ¿Cuáles son las diferencias?

Sarah Tew/CNET

El Galaxy Note 9 es el nuevo teléfono insignia de Samsung, uno que conocimos hoy y que integra muchas de las cosas que vimos en el Note 8, mientras que también tiene muchas de las características del Galaxy S9 Plus.

En general, el Galaxy Note 9 se postula como el celular más avanzado y potente de la empresa a la fecha. Veamos sus características.

Imagina que este nuevo celular tiene lo mejor del Galaxy S9 Plus, como lo son sus dobles cámaras traseras (una con apertura variable), su procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, su doble bocina con muy buen sonido y la posibilidad de grabar video en cámara lenta a 960fps. Además de esto, la empresa te da la opción de comprarlo con más RAM (8GB) y tiene más almacenamiento (128GB base y 512GB opcional). ¿Quieres más? Hay una gran batería de 4,000mAh (versus 3,500mAh del S9 Plus y 3,300mAh del Note 8) e integra inteligencia artificial a las cámaras para ayudar a tomar mejores fotos.

El Note 9 añade el lápiz óptico S Pen con más productividad de lo que puedes lograr en el Galaxy S9 Plus e incluso el Galaxy Note 8. Por ejemplo, ahora puedes usar el S Pen como control remoto para presentaciones, música o la cámara, entre otras.

El lector de huellas está en una posición similar a la del Galaxy S9 Plus, lo cual es mejor que la posición del lector del Note 8, pero no está integrado en el mismo módulo de las cámaras, haciéndolo que sea más fácil de detectar al tacto que el S9 Plus.

Por último, el Galaxy Note 9 también trae el mismo modo de computadora escritorio de los otros celulares, pero no requiere de un dock sino solo con un adaptador tradicional de HDMI a USB-C funciona.

Aunque todo esto lo hacen superior al Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 8, el Galaxy Note 9 es más caro que los otros -- tiene un precio sugerido de US$999, mientras que el Galaxy S9 Plus ha tenido un precio sugerido de US$839 y el Galaxy Note 8 de US$849.

Además, es más pesado y su pantalla de 6.4 pulgadas lo hacen más difícil de control con una sola mano frente al Galaxy S9 Plus.

Comparamos sus especificaciones y otras características del Galaxy Note 9 con el Galaxy S9 Plus y el Galaxy Note 8 para conocer mejor sus diferencias.

Samsung Galaxy Note 9 Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy Note 8 Pantalla 6.4 pugadas 6.2 pulgadas 6.3 pulgadas Resolución 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles Densidad de pixeles 514ppp 529ppp 521ppp Sistema Operativo Android Oreo Android Oreo Android Nougat (actualizable a Android Oreo) Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) Almacenamiento 128GB o 512GB 64GB, 128GB, 256GB (varia según mercado) 64GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Doble cámara trasera de 12 megapixeles. Una gran angular y doble pixel con apertura de f/1.7. Otra telefoto con apertura de f/2.4. Las dos tienen estabilización de imagen óptica Grabación en cámara lenta 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en HD, 60fps Full HD, 30fps en 4K Cámara frontal 8 megapixeles de f/1.7 8 megapixeles de f/1.7 8 megapixeles RAM 6GB o 8GB 6GB 6GB Batería 4,000mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,300mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 Batería removible No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Lector de huellas Sí (parte inferior de la cámara) Sí (parte inferior de la cámara) Sí Lector de iris Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconociiento facial a la vez) Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconociiento facial a la vez) Sí Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí Sí Sí Características importantes Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en gafas de realidad virtual con Gear VR y computadora de escritorio sin Samsung DeX Pad o DeX, S Pen con más colores y funciona como control remoto y su cámara trae funciones de inteligencia artificial. Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto bokeh ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Lápiz óptico con todas sus funciones, pantalla curva sin casi biseles, carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay y Samsung Pay, doble cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby, escáner de iris, funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tamaño 161.9x76.4x8.8mm 158.1X73.8X8.5mm 162.5x74.8x8.6mm Peso 201 gramos 189 gramos 195 gramos