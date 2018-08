¿Es el Galaxy Note 9 con Snapdragon 845 mejor que el Note 9 con Exynos 9810?

Juan Garzon / CNET

El Galaxy Note 9 es el mejor teléfono de Samsung y el mejor celular Android en la actualidad, pero al igual que los Galaxy S9 llega en dos versiones con diferentes procesadores: Snapdragon 835 y Exynos 9810.

Esto no significa que en todas partes vayas a encontrar el Galaxy Note 9 disponible con dos procesadores diferentes, sino que esto generalmente varía según el mercado. Por ejemplo, en EE.UU. y México se vende oficialmente sólo el Note 9 con procesador Snapdragon 845, mientras que en España y otras partes del mundo se vende con procesador Exynos 9810.

Me refiero a oficialmente porque como todo, es posible que algunos terceros vendan unidades del Note 9 con procesadores diferentes en mercados donde Samsung no lo está haciendo oficialmente.

Sin embargo, ten en cuenta que las unidades que se venden de manera oficial en los diferentes mercados están optimizadas para ofrecer una mejor experiencia con las redes y operadores locales.

Después de hacer un análisis basado en diferentes pruebas realizadas con el Galaxy Note 9 en Estados Unidos, España y Singapur, encontramos algunas diferencias interesantes entre el Galaxy Note 9 con procesador Snapdragon 845 y el Galaxy Note 9 con procesador Exynos 9810, las cuales recopilamos aquí.

Ten en cuenta que a diferencia de los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus que también se venden con los mismos procesadores, el Galaxy Note 9 tiene dos versiones adicionales que integran 8GB de RAM (con 512GB de almacenamiento en vez de 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento), uno con procesador Snapdragon 845 y Exynos 9810.

Las pruebas a continuación son con los Galaxy Note 9 con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, pero la diferencia con la versión de 8GB no debería ser muy grande, ya que esta memoria RAM traería beneficios específicos principalmente cuando se ejecutan muchas tareas, no necesariamente en el uso regular de la mayoría de los usuarios.

Pruebas de procesamiento

Núcleos: Snapdragon 845 vs. Exynos 9810 Snapdragon 845 8 Exynos 9810 8 Nota: Las barras más largas representan superioridad

En cuanto a la cantidad de núcleos, los Galaxy Note 9 con diferentes procesadores no tienen diferencias algunas, ya que tienen ocho en total.

Velocidad máxima de los núcleos: Snapdragon 845 vs. Exynos 9810 Snapdragon 845 2.8 1.7 Exynos 9810 2.7 1.7 Leyenda: Cuatro núcleos más potentes (GHz) Cuatro núcleos menos potentes (GHz) Nota: Las barras más largas representan superioridad

En cuanto a la estructura de los núcleos, los dos procesadores de los Galaxy Note 9 están agrupados principalmente en dos segmentos de cuatro núcleos: cuatro núcleos para procesos intensos y cuatro núcleos para procesos de bajo consumo de energía.

Sin embargo, la velocidad máxima de estos agrupamientos varía un poco. Por ejemplo, en el Note 9 con procesador Snapdragon los cuatro núcleos de procesos intensos tienen una velocidad máxima de 2.8GHz, mientras que los del Exynos 9810 tienen una velocidad máxima de 2.7GHz.

Los otros cuatro núcleos de bajo consumo de los dos procesadores logran la misma velocidad máxima de 1.7GHz.

Pruebas de rendimiento: Galaxy Note 9 (Snapdragon 845) 2,453 8,836 58,384 Galaxy Note 9 (Exynos 9810) 3,660 9,025 42,558 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

En cuanto a las pruebas de rendimiento, vemos que los Galaxy Note 9 tienen un comportamiento y diferencias similares a las de los Galaxy S9 Plus.

Esto significa que mientras que el procesador Exynos 9810 logró superar al Snapdragon principalmente en el procesamiento de un solo núcleo, el procesador de Qualcomm (Snapdragon 845) superó al de Samsung (Exynos 9810) en el procesamiento gráfico. Aunque el procesamiento a múltiples núcleos del Exynos 9810 del Galaxy Note 9 también logró un marcador superior al del procesador Snapdragon 845 del Galaxy Note 9, la diferencia es mínima.

Inclusive, la diferencia en todos los marcadores no es demasiado drástica. El más preocupante sería en el marcador de desempeño gráfico que es donde el Snapdragon 845 logra una diferencia mucho más considerable. En el uso general, no creo que las diferencias sean demasiado grandes para cambiar la experiencia que tenemos entre uno y otro dispositivo, pero es posible que, sobre todo jugando videojuegos, sí se pueda llegar a notar alguna diferencia entre los dos procesadores del Galaxy Note 9.

Dicho esto, Samsung hace lo posible para que las versiones de sus celulares sean muy parecidas y ofrezcan una experiencia que sea difícil de distinguir.

Inclusive, sospecho que el integrar la carga rápida Quick Charge 2.0 de Qualcomm en sus teléfonos insignia -- cuando ya está disponible Quick Charge 4+ -- es una manera de simplificar un poco la experiencia entre las versiones de sus celulares con los dos procesadores y no hacer que uno sea claramente mejor que otro. Samsung no ha querido confirmar esto, así que sólo es una suposición mía.

Duración de batería

Comparación de duración de batería del Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 (Snapdragon 845) Note 9 (Exynos 9810) Batería 4,000mAh 4,000mAh Duración en prueba 19:20 minutos 19:53 minutos

Otro aspecto interesante es que en nuestras pruebas de duración de batería, reproduciendo un video HD continuamente en modo de avión, el Galaxy Note 9 con procesador Exynos 9810 logró mejores resultados, cerca de 30 minutos más. La diferencia no fue tan grande y en el uso diario no creo que se vaya a notar. Los 30 minutos de 19 horas es poco, especialmente cuando consideras la variedad de uso, las variaciones del medio ambiente (como es la señal, tráfico, etc.).

Conclusión

No es posible decir que definitivamente un Galaxy Note 9 es mejor que el otro por todas las razones que hemos expuesto en este artículo, pero las principales ventajas del Galaxy Note 9 con procesador Snapdragon 845 están en el procesamiento gráfico, mientras que la del Galaxy Note 9 con procesador Exynos 9810 están levemente destinadas al procesamiento de un solo núcleo y en la duración de batería.

Estas pequeñas diferencias no deberían llevarte a optar por uno encima de otro. Dicho esto, son diferencias que vale la pena conocer.

Puedes conocer más sobre la experiencia, especificaciones y características del Galaxy Note 9 en nuestro análisis completo, aquí.

