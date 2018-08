La preventa del Galaxy Note 9 incluye algunos regalitos

Sarah Tew/CNET

El Samsung Galaxy Note 9 promete ser el mejor teléfono de la fabricante surcoreana y si lo quieres lo podrás pedir por adelantado a partir del viernes, 10 de agosto.

Samsung presentó su nuevo celular insignia este jueves, 9 de agosto, desde la ciudad de Nueva York durante el evento Unpacked. El Note 9 de 128GB tendrá un precio de US$999.99, mientras que el modelo con más capacidad de almacenamiento interno, de un total de 512GB, te costará US$1,249.99.

Las personas que pidan el celular durante la preventa -- que finaliza cuando llegue a las tiendas y a las operadoras el 24 de agosto -- tendrán la opción de recibir los audífonos inalámbricos Harmon AKG N60 gratis o 15,000 en V-Bucks (la moneda digital) que se usa en el videojuego Fortnite. Según Samsung, los consumidores que quieran ambas cosas deberán pagar US$99 adicionales.

Samsung le ha puesto mucha atención a Fortnite porque si compras el Galaxy Note 9 durante la preventa podrás estar entre los primeros en poder descargar Fortnite para Android, que llegará a los celulares Samsung S7 y posteriores el 9 de agosto. A estas personas Samsung también les regalará skins exclusivos al Note 9.

Puedes pedir por adelantado el Note 9 (128GB) en todas las grandes telefónicas (Verizon Wireless, AT&T, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellulary Xfinity Mobile) y minoristas de EE.UU. (Amazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Straight Talk Wireless, Target y Walmart) además de los apps y sitios Web de Samsung. El modelo de 512GB sólo se puede obtener de AT&T, T-Mobile, Verizon, y U.S. Cellular, además de Samsung.com.

Este artículo está en desarrollo.

Reproduciendo: Mira esto: Las novedades clave del Samsung Galaxy Note 9