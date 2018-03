Juan Garzón/CNET

El Galaxy Note 9 llegaría antes de lo pensado, al menos según un nuevo reporte de la publicación coreana The Investor.

Según el reporte, Samsung Display comenzará la producción de los paneles OLED para el Galaxy Note 9 en abril, dos meses antes de lo acostumbrado. Por lo que el reporte concluye que la empresa surcoreana podría presentar este celular con dos meses de antelación.

El año pasado, el Galaxy Note 8 fue presentado el 23 de agosto y estuvo disponible en septiembre. Por ello, el reporte sugiere que este año la empresa podría presentar el teléfono en julio o principios de agosto.

La razón de este adelanto sería para presentarse primero que los nuevos iPhones, y para intentar compensar el desempeño no tan estelar del Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus.

Aunque no revela muchas características del Galaxy Note 9, el reporte sugiere que la pantalla mediría 6.38 pulgadas en vez de 6.32 como su predecesor, y que Samsung no integraría un lector de huellas en la pantalla como lo han hecho algunas empresas chinas con celulares como el Vivo Apex, Vivo X20 Plus UD y el Huawei Mate RS Porsche Design.

Han habido varios reportes que sugieren que el Galaxy Note 9 tendrá y no tendrá el lector de huellas bajo la pantalla, así que hay mucha incertidumbre al respecto.

Sin embargo, las primeras pruebas de rendimiento del Galaxy Note 9 ya se filtraron y Samsung ya publicó la página de este celular que tendría el modelo SM-N960U en algunas partes del mundo.