Juan GarzónCNET

Diferentes reportes han indicado que el Galaxy Note 9 se lanzaría en julio o a principios de agosto (antes que de costumbre), pero un nuevo reporte de la publicación surcoreana The Bell indica que ahora el lanzamiento de este teléfono insignia se retrasó por dos semanas.

El retraso del sucesor del Galaxy Note 8, dice The Bell, llegaría por cambios solicitados por Lee Jae-yong, vicepresidente de Samsung Electronics, incluyendo una reducción en el grosor del vidrio que protege a la pantalla OLED del dispositivo.

Según la publicación, Jae-yong habría solicitado la reducción en el grosor del vidrio por 0.5mm, después de un viaje que hizo a China donde tuvo la oportunidad de probar algunos dispositivos de Oppo y Vivo que también usaban las pantallas OLED de Samsung. El ejecutivo habría notado que esos dispositivos se sentían más cómodos de sostener en la mano que los celulares Galaxy Note, y de ahí, su petición de reducir el grosor.

Los rumores han indicado que el Galaxy Note 9 tendría una pantalla de 6.38 pulgadas, así que la comodidad al sujetar el celular es un factor importante en la experiencia que tendrán con los usuarios con un dispositivo tan grande.

Generalmente, Samsung no realiza cambios tan cerca de un lanzamiento tan importante y al parecer había decidido integrar en el Galaxy Note 9 un vidrio con el mismo grosor del Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, pero con el cambio solicitado por Jae-young este vidrio sería más delgado que el de esos teléfonos. Es probable que un vidrio más delgado también ayudaría a que un lector de huellas en la pantalla funcione mejor, pero un reporte reciente reveló que el Galaxy S10 sería el primer celular de Samsung con lector de huellas en la pantalla.

No es claro si este cambio hará más frágil al Galaxy Note 9 debido a que sería más delgado, pero sería lógico de esperar eso. Sin embargo, Samsung no ha confirmado este cambio, ni ninguno de los rumores relacionados al lanzamiento del Galaxy Note 9. Lo más prudente es esperar hasta el lanzamiento oficial de este celular, especialmente porque el sitio fuente, The Bell, ha acertado en algunos rumores, pero en otros no.

