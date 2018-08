El Galaxy Note 9 es el último gran teléfono de Samsung en llegar al mercado. Su cámara es similar a la del Galaxy S9 Plus y mejor que la del Galaxy Note 8 pero... ¿cómo se diferencia de sus principales rivales, el Huawei P20 Pro o el iPhone X en lo que respecta a su cámara?

Pues bien, en la parte superior te dejamos una pequeña trivia para despertar tu curiosidad: ¿qué teléfono tomó cada foto? Más abajo encontrarás nuestra experiencia tomando las fotografías así como las características de la cámara de cada celular, para que puedas juzgar por ti mismo cuál es el mejor no sólo en especificaciones, sino que también para tu bolsillo. Si te interesa la comparativa de otros teléfonos de Samsung, puedes leer la del Galaxy Note 9 vs. el Galaxy S9 Plus vs. el Galaxy Note 9.

Así son las fotos del Galaxy Note 9

Cámara principal: Doble de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) tiene una apertura de f/2.4



César Salza / CNET

La cámara del Galaxy Note 9 tiene una apertura variable automática, algo que nos permite que el sensor doble sea capaz de capturar más o menos luz en cada momento, según la escena, sin necesidad de utilizar el modo manual. Este teléfono de Samsung es el primero que incluye inteligencia artificial, lo que sin dudas le acerca más al Huawei P20 Pro.

César Salza / CNET

La AI incluida dentro de la cámara lleva por nombre Optimizador de Escenas, y según el software de la empresa, se encarga de ajustar automáticamente la configuración del color de las fotos para que coincidan con la escena. El teléfono es capaz de identificar hasta 20 temas diferentes, y para ello ajusta el contraste, la saturación y el balance de blancos para que tomes la mejor fotografía posible con poco esfuerzo.

Cuando estás tomando una fotografía con Optimizador de Escenas -- que viene activado de forma nativa -- verás que en la parte inferior justo sobre el pulsador se activa un pequeño icono, que te indica que una escena ha sido reconocida. Puede ser un rostro si es una persona a la que le realizas la foto, un paisaje, un cielo, una mascota... y así hasta 20 diferentes.

César Salza / CNET

El Optimizador de Escenas, en nuestra experiencia, mejora levemente el brillo de algunas capturas, pero no los satura en exceso, lo que permite obtener imágenes más bonitas aunque igual de reales que si lo hicieras sin la AI. Siempre puedes desactivar este ajuste en la configuración de la cámara.

A continuación te dejamos la galería entera de esta comparativa, aunque puedes seguir leyendo, porque a continuación te contamos nuestra apreciación de las cámaras del Huawei P20 Pro y el iPhone X y cómo se comparan con el Galaxy Note 9.

Huawei P20 Pro: ¿Mejor o peor que el Galaxy Note 9?

Cámara principal: Triple, 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED



Triple, 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED Cámara frontal: 24 megapixeles (f/2.0)



Cuando se trata de comparar cámaras de teléfonos, en muchas ocasiones todo depende de tus gustos. ¿Te gustan las fotos tan perfectas que tú y tus amigos parezcan Barbie y Ken, o prefieres algo más de realismo? Cuando se trata del Huawei P20 Pro, un teléfono que me hizo abandonar mi iPhone X, tengo sentimientos encontrados.

La cámara de este teléfono y su AI artificial son unas de las que más me han gustado este año. Puede diferenciar hasta 19 escenas, y lo hace de forma similar al Galaxy Note 9. En cada foto de esta comparativa que he tomado, he notado una constante: las fotografías de este teléfono siempre son mucho más brillantes, tienden a tener más luz y al mismo tiempo podrían pecar de sobre-exposición. Además, debo decir que aunque me guste, el efecto belleza siempre está presente, aunque lo reduzcas a cero. Esto hace que siempre te veas muy guapo, aunque también irreal.

César Salza / CNET

Cuando se trata de tomar fotografías a objetos, ese toque de saturación de color adicional no necesariamente es negativo. De hecho, esta fotografía de una flor nos muestra un gran nivel de detalle, un color bastante fiel y un efecto desenfocado bonito y artístico. Ten en cuenta el color de la flor, para que puedas compararla con la que vimos arriba del Galaxy Note 9. Y sí, ambas fotos se tomaron con segundos de diferencia.

César Salza / CNET

En general, el Huawei P20 Pro sigue haciendo mis fotografías favoritas, aunque las capturadas por el Galaxy Note 9 en este punto se ven bastante reales a pesar de su punto de exageración en algunas ocasiones del brillo y la saturación. Un punto aparte es el de la cámara frontal, en donde a pesar de reducir el efecto belleza, siempre encontramos un punto de perfección máxima que hace que te veas como un muñeco de cera.

César Salza / CNET

Mira más fotografías en la galería comparativa.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 9 vs. Huawei P20 Pro: Dos celulares con una...

El iPhone X se enfrenta al Galaxy Note 9: ¿Qué cámara es mejor?

Camara principal: Doble de 12 megapixeles. Lente gran angular con apertura de f/1.8 y telefoto con apertura f/2.4



Doble de 12 megapixeles. Lente gran angular con apertura de f/1.8 y telefoto con apertura f/2.4 Cámara frontal: 7 megapixeles, f/2.2



El iPhone X es el único de los teléfonos que no tiene inteligencia artificial en su cámara, lo que sin dudas propicia que encontremos las fotografías más reales. Aunque en la galería puedes ver imágenes del Galaxy Note 9 y el Huawei P20 Pro sin AI, lo cierto es que encontramos una gran diferencia con el teléfono de Apple.

Con la menor de las aperturas, este celular no recoge tanta luz como los otros dos, lo que propicia que algunas escenas se vean ligeramente más oscuras que sus rivales o incluso que los colores en algunas fotografías sean menos brillantes y más oscuros.

César Salza / CNET

En esta fotografía retrato sin efectos belleza ni AI, observamos mejor las facciones de la cara y la piel, lo que sin dudas nos da una perspectiva mucho más real. Cuando se trata de objetos, el iPhone X nos enseña colores bastante cercanos a los que ve el ojo del ser humano, al no aplicar ningún balance adicional de la escena. Eso sí, esto puede llevar a que veamos más sombras y más zonas oscuras en algunas ocasiones, debido a que no existe una AI que salve esas partes en la fotografía que estás capturando.

César Salza / CNET

¿Galaxy Note 9, iPhone X o Huawei P20 Pro? Todo depende de tus gustos. Los tres teléfonos capturan buenas fotografías, y en los dos dispositivos Android puedes desactivar la opción de AI. En mi experiencia, las fotografías con un toque de mayor realismo fueron las realizadas con el teléfono de Apple, aunque la calidad de imagen del Galaxy Note 9 es muy buena.

¿Y el Huawei P20 Pro? A mi parecer, su triple cámara sigue siendo una gran opción para quienes desean elegir un teléfono con una gran cámara y no necesitan un S Pen u otras grandes novedades del Galaxy Note 9.

A continuación uan selfie con el iPhone X, que te permitirá compararlo con los otros dos anteriores y entender a qué nos referimos cuando decimos que tiene un mayor toque de "realidad" en sus fotografías.

César Salza / CNET