Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El Galaxy Note 8 tiene prácticamente el mismo lápiz óptico o stylus (S Pen) del Galaxy Note 7, pero esto no significa que todo lo relacionado a él sea totalmente idéntico.

El diseño es igual, tiene la misma resistencia al agua del Galaxy Note 8 y encuentras las principales novedades que trajo el Note 7 el año pasado, incluyendo la posibilidad de crear GIFs de videos y la posibilidad de escribir y anclar anotaciones en la pantalla siempre encendida.

Sin embargo, el S Pen del Galaxy Note 8 también trae otras novedades que seguramente te gustaría conocer.

0:58 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

S Pen del Galaxy Note 8: Novedades

Live Message

El S Pen en el Galaxy Note 8 te permite crear mensajes animados que puedes compartir a través de prácticamente cualquier app en formato GIF. Las animaciones son representaciones de los trazos que realizas con el stylus para mostrar el mismo orden o manera en la que escribiste o creaste un dibujo.

Traducción de frases

El Galaxy Note 7 ya permitía traducir palabras con sólo seleccionar la opción del Comando Aéreo del S Pen y acercar el stylus a la pantalla, pero en el Galaxy Note 8 ahora puedes traducir instantáneamente hasta frases completas.

Conversión de monedas

Asimismo, el Galaxy Note 8 tiene la posibilidad de realizar conversiones de moneda con sólo acercar el S Pen a la pantalla, lugar donde está la cantidad que quieres convertir.

Pen Up: Descargar imágenes para colorear

Pen Up no es nada nuevo, pero ahora en el Galaxy Note 8 puedes descargar dibujos para que los puedas colorear o decorar tú mismo. De cierta manera, esta función es como una plantilla para tu creatividad.

Editar anotaciones en pantalla AOD (siempre encendida)

El llamado Screen Off Memo (anotaciones en la pantalla siempre encendida o Always On Display) estuvo presente en el Note 7, pero ahora puedes tener siempre estas anotaciones en la pantalla siempre encendida y darle dos toquecitos para editarlas.

Hasta 100 páginas en anotaciones de la pantalla AOD

Además, esta función de la pantalla AOD también te permite tener ahora hasta 100 páginas de anotaciones que puedes navegar sin problemas.

2:08 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO