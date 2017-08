Samsung presenta el Galaxy Note 8, un nuevo Gear VR y promete una batería segura

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

NUEVA YORK -- Con bombo y platillo, Samsung presentó el miércoles en esta ciudad al Galaxy Note 8, el sucesor del atribulado (y ahora desaparecido) Galaxy Note 7. Pero el anuncio no se detuvo ahí. Durante su segundo evento Unpacked de 2017, la gigante surcoreana también presentó unas gafas de realidad virtual que serán compatibles con el flamante celular.

Este es uno de los momentos más importantes para Samsung, ya que el Galaxy Note 8 marca la llegada del sucesor del Galaxy Note 7, el celular que tuvo que ser retirado del mercado por problemas en sus baterías.

La empresa dijo estar implementando las mismas ocho pruebas de batería que inició con los Galaxy S8 para asegurarse de que no presenten ningún problema. Pero esto también significó que la empresa se vio más conservadora, pues integra una batería de 3,300mAh, en lugar de una de 3,500mAh como la del Note 7.

Después de los sucedido on el Note 7, el Galaxy Note 8 se convierte prácticamente en el nuevo Note que puedes comprar -- y usar -- después del Note 5. Por si no lo recuerdas, Samsung nunca presentó el Galaxy Note 6, ya que decidió saltarse ese número para presentar el Note 7 el año pasado.

El Galaxy Note 8 trae muchas de las novedades que la empresa introdujo con el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, incluyendo una pantalla casi sin biseles, botones virtuales de navegación de Android y un lector de huellas ubicado en la parte trasera.

Sin embargo, el Galaxy Note 8 tiene una pantalla curva de 6.3 pulgadas, la más grande que ha tenido un teléfono insignia de la empresa.

El Note 8 es también el primer teléfono insignia en integrar una doble cámara trasera de 12 megapixeles, escáner de iris, 6GB de RAM a nivel mundial y un procesador Snapdragon 8353 o Exynos 8895.

La doble cámara trasera del Galaxy Note 8 es sin duda la gran novedad, pues te permite capturar fotos con fondo borroso, hacer zoom óptico 2X e incluso capturar dos fotos a la vez (una gran angular con el lente principal y otra con acercamiento).

Asimismo, el Note 8 ahora te permite enviar mensajes animados en formato GIF que puedes crear dibujando o escribiendo directamente con el lápiz óptico S Pen, que ahora es más inteligente. El S Pen, por ejemplo, te permite traducir frases (no solo palabras), puedes tener atajos para abrir dos apps automáticamente en pantalla dividida y las anotaciones en la pantalla siempre encendida (Always On Display) permiten editar con solo darle los golpecitos a la pantalla. Puedes incluir hasta 100 páginas.

Además del Note 8, Samsung también presentó unas nuevas gafas Gear VR que no se diferencian mucho de las que lanzó hace unos meses, sino que el mayor cambio es que ahora son compatibles con el Galaxy Note 8. Sí, inclusive traen su control que tanto nos gustó.

En EE.UU., la preventa del Galaxy Note 8 comenzará el 24 de agosto y el celular estará disponible el 15 de septiembre en color negro o gris orquídea.

2:08 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Samsung venderá también una versión desbloqueada y los interesados en comprar el Galaxy Note 8 directamente desde un operador lo podrán hacer en AT&T, C Spire, Cricket Wireless, Sprint, Straight Talk Wireless, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless y Xfinity Mobile. Además, vas a poder comprar el Galaxy Note 8 en Samsung.com y en minoristas como Best Buy, Target y Walmart.

Las personas que compren el Galaxy Note 8 entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre tendrán la opción de escoger entre una tarjeta microSD de 128GB y un cargador inalámbrico gratis (valor regular de US$189.98) o una cámara de 360 grados, Gear 360 (su valor regular de US$229.99).

Asimismo, Samsung ofrecerá a los usuarios que compraron un Galaxy Note 7 la posibilidad de canjear (trade-in, en inglés) su dispositivo actual para recibir hasta US$425 para comprar el Galaxy Note 8 en Samsung.com.

Por su parte, el nuevo Gear VR with Controller (con control) también comenzará su preventa el 24 de agosto y estará disponible a partir del 15 de septiembre a un precio de US$129.99 en Samsung.com, Amazon.com, Best Buy, AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon y U.S. Cellular.

Puedes visitar nuestras primeras impresiones para conocer más sobre el Galaxy Note 8 aquí.