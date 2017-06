El Galaxy Note 8 se presentará en agosto: Reuters

SlashLeaks

Samsung anunciará el Galaxy Note 8 en agosto, de acuerdo con fuentes de Reuters.

La agencia de noticias refuerza previos reportes que sugieren el lanzamiento en dicho mes, adelantando --una vez más-- el lanzamiento del celular, que en años anteriores había llegado al mercado en septiembre, en el marco del congreso europeo IFA.

El lanzamiento sucedería en la segunda mitad del mes en cuestión.

Reuters dice que no tiene información del precio, pero sabe "con certeza" que el Note 8 tendrá una pantalla más grande que la de 6.2 pulgadas del Galaxy S8 Plus. El Galaxy Note 7 tuvo una pantalla de 5.7 pulgadas, aunque no permaneció en el mercado.

La agencia noticiosa dice que el Note 8 tendrá cámara trasera doble, convirtiéndose en el primer smartphone de la surcoreana en tener la cámara de este tipo. El teléfono también tendrá pantalla sin biseles del tipo Infinite Display, como los Galaxy S8.

Reuters no menciona si Samsung consiguió colocar el lector de huellas en la pantalla, o estará en la espalda del celular como en los S8. La más reciente información sugiere que Samsung tiene problemas relacionados al brillo en pantallas prototipo con el lector integrado, por lo que el Note 8 se quedaría sin esta característica.

Una bocina doble para sonido surround, Android 7.1.1, procesador Snapdragon 835 y 4GB en RAM son otras de las características rumoradas del Note 8. Samsung no dio comentarios a Reuters, ni ha mencionado nada respecto al Galaxy Note 8.