Samsung

Atención: no te enamores de este Galaxy Note 8, porque no lo podrás comprar. Samsung ha lanzado una edición especial y limitada de su dispositivo estrella, que sin embargo no podrás meterte en el bolsillo, porque está diseñado únicamente para los atletas y organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.

El dispositivo, hecho en una bonita combinación de color blanco y dorado, con el S Pen más glamuroso que jamás has visto, es un esfuerzo de Samsung, patrocinador de estos juegos, por dotar a los atletas olímpicos y paralímpicos de un teléfono con buenas características para lograr que estén bien comunicados, pero también que tengan la posibilidad de capturar y compartir sus mejores momentos antes, durante o después de cada reto.

Esta edición especial y limitada solamente tendrá 4,000 unidades que se repartirán de manera interna, según explicó la empresa en su sitio Web. Samsung no ha dicho nada de que tenga pensado vender este teléfono en algún país.

El dispositivo como no podía ser de otra forma tienen los anillos tradicionales que representan a los Juegos Olímpicos en la parte trasera. El teléfono incorporará temas especiales de PyeongChang 2018 para decorar el escritorio y aplicaciones de uso necesario para los atletas.

Los Juegos Olímpicos de Inviernos PyeongChang 2018 que se realizarán en esta ciudad de Corea del Sur comenzarán el próximo 9 de febrero y durarán prácticamente un mes.