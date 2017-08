Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

No cabe duda que el Samsung Galaxy Note 8 se parece más que nunca a los Galaxy S8.

Y es que el Galaxy Note 8 integra una hermosa pantalla curva casi sin biseles; un cuerpo de vidrio y metal; lector de huellas en la parte trasera; resistencia al agua IP68 (lo puedes sumergir a 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos); lector de iris y el mismo procesador Snapdragon 835 o Exynos 8895 de ocho núcleos, al igual que el mismo almacenamiento interno (64GB) con compatibilidad para una tarjeta microSD y una cámara frontal de 8 megapixeles.

Sin embargo, el Galaxy Note 8 es el más grande de los teléfonos insignia que Samsung ha presentado en 2017: tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el Samsung Galaxy S8 tiene una de 5.8 pulgadas y el Galaxy S8 Plus, de 6.2 pulgadas.

Esta diferencia es muy importante, porque hace que el Galaxy Note 8 sea más difícil de controlar con una sola mano y además es relativamente pesado comparado con los otros celulares de este grupo. El Galaxy Note 8 pesa 195 gramos; el Galaxy S8 Plus, 173 gramos y el Galaxy S8, 155 gramos.

Además, debido a este tamaño es necesario extender más el dedo o la mano para poder desbloquear el celular y hace que la pantalla tenga una menor densidad de pixeles que los otros (521 vs. 531 vs. 570ppp), ya que todos estos celulares tienen la misma resolución de 2,960x1,440 pixeles.

Luego de usar el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus por un tiempo, me resultó más difícil desbloquear el S8 Plus con mi dedo, pues el lector de huellas está ubicado muy arriba, pues estos celulares son prácticamente el doble de alto que de ancho.

Aunque visualmente los tres celulares son difíciles de distinguir (a menos que tengas los tres juntos), el Galaxy Note 8 tiene unas esquinas más rectas que las de los Galaxy S8 y el S8 Plus es ve considerablemente más grande que el S8.

Entre otras diferencias importantes, el Galaxy Note 8 es el único de los tres que viene con un lápiz óptico (S Pen) que te permite dibujar o escribir a mano con mucha naturalidad, colocar anotaciones en la pantalla siempre encendida, traducir frases con solo acercar el lápiz a la pantalla y crear mensajes animados que se pueden compartir en formato GIF.

Además, aunque estos celulares comparten prácticamente las mismas funciones en la pantalla curva Edge, el Galaxy Note 8 trae la novedad que te permite crear atajo de un par de apps para que ambas se abran automáticamente en pantalla dividida.

Otra diferencia importante en los teléfonos insignia de Samsung es que el Galaxy Note 8 integra una doble cámara trasera, mientras que los otros tienen solo una.

Aunque la doble cámara trasera mantiene la misma resolución de 12 megapixeles, la combinación de las dos cámaras del Galaxy Note 8 le permiten tomar fotos con fondo borroso y puedes ajustar esa intensidad en el momento en que vas a tomar la foto o, bien, después de tomarla.

Además, tienes la posibilidad de tomar dos fotos a la vez (una gran angular y una cerca) y puedes extender el visor de la cámara para que ocupe toda la pantalla del Galaxy Note 8.

1:41 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

En cuanto a sus especificaciones diferenciadoras, el Galaxy Note 8 es el que tiene más memoria RAM (6GB) a nivel mundial de los tres. Sin embargo, su batería (3,300mAh) no es más grande que la del Galaxy S8 Plus (3,500mAh), aunque sí es más grande que la del Galaxy S8 (3,000mAh).

Teniendo en cuenta esto, esperaría que la duración de la batería del Galaxy Note 8 supere a la del S8, pero no a la del S8 Plus.

Algo positivo que tiene el Galaxy Note 8 es que llega con Android 7.1.1 Nougat, mientras que los otros ejecutan Android 7.0 Nougat.

Sin embargo, aunque Samsung no ha anunciado el precio del Galaxy Note 8, es normal esperar que va a ser más caros que los otros, así que será sin duda uno de los celulares más caros que ha vendido Samsung.

A continuación, comparamos las especificaciones -- y otras características -- del Galaxy Note 8, Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus para que conozcas mejor sus diferencias.

2:05 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Comparación: Galaxy Note 8 vs. Galaxy S8 Plus vs. Galaxy S8

Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S8 Pantalla 6.3 pulgadas 6.2 pulgadas 5.8 pulgadas Resolución 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles Densidad de pixeles 521ppp 531ppp 570ppp Sistema Operativo Android Nougat Android Nougat Android Nougat Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB 64GB 64GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera Doble cámara trasera de 12 megapixeles. Una gran angular y doble pixel con apertura de f/1.7. Otra telefoto con apertura de f/2.4. Las dos tienen estabilización de imagen óptica 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Cámara frontal 8 megapixeles 8 megapixeles 8 megapixeles RAM 6GB 4GB 4GB Batería 3,300mAh 3,500mAh 3,000mAh Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Lector de huellas Sí Sí Sí Lector de iris Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí Sí Sí Características importantes Lápiz óptico con todas sus funciones; pantalla curva casi sin biseles; carga rápida Quick Charge 2.0; resistencia al agua; ranura para tarjeta microSD; Google Assistant; USB-C; lector de huellas; Android Pay y Samsung Pay; doble cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby; escáner de iris; funciones pantalla Edge; trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman); se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla curva casi sin biseles; carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua; ranura para tarjeta microSD; Google Assistant; USB-C; lector de huellas; Android Pay y Samsung Pay; cámara con estabilización de imagen óptica; nuevo asistente virtual Bixby; escáner de iris; funciones pantalla Edge; trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla curva casi sin biseles; carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua; ranura para tarjeta microSD; Google Assistant; USB-C; lector de huellas; Android Pay y Samsung Pay; cámara con estabilización de imagen óptica; nuevo asistente virtual Bixby; escáner de iris; funciones pantalla Edge; trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tamaño 162.5x74.8x8.6mm 159.5X73.4X8.1mm 148.9X68.1X8mm Peso 195 gramos 173 gramos 155 gramos