El Galaxy Note 8 llegaría con regalitos y mejores funciones a algunos países

El Galaxy Note 8 llegará en diferentes ediciones especiales, pero solo para algunos afortunados.

ET News y SamMobile reportan que el tabléfono de Samsung tendrá una versión de 256GB de almacenamiento que se venderá en Corea del Sur, y en algunos mercados la fabricante surcoreana venderá un Galaxy Note 8 que incluirá una carcasa protectora sin costo alguno.

La evidencia del modelo de 256GB se filtró a través de Twitter y fue el sitio SamMobile y especializado en la marca que destacó la posibilidad de un Note 8 con dicha capacidad. Es muy probable que Samsung mantenga esa edición en su país, pues de por sí existe la creencia de que el celular costará unos US$1,000.

En cuanto a la carcasa incluida en la caja, ET News dice que es para dar más valor agregado a los compradores del Note 8. El valor de la carcasa en el mercado costará entre US$17.7 y US$26.5, dice ET News, pero Samsung absorberá ese costo.

ET News no dice la lista de países que recibirán el Note 8 con un protector incluido. Solo se dice que el Note 8 a venderse en Estados Unidos, Europa y Rusia no lo incluirán; tomando en cuenta que América Latina no es de mucha relevancia para Samsung, es posible que esta zona tampoco lo reciba, dejando a Asia como el único mercado que tendrá este paquete.

El Galaxy Note 8 tiene fecha de presentación confirmada para el 23 de agosto, y aunque su fecha de venta no es oficial, se espera que salga a la venta el 15 de septiembre en algunos mercados, incluyendo Corea del Sur. Además de lo antes mencionado, el Note 8 se espera con un cuerpo similar al Note 8 pero con esquinas más cuadradas, cámara trasera doble y el lápiz óptico S Pen.