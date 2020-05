Galaxy Note 20: Todo lo que sabemos del evento Unpacked de Samsung

PhoneArena

En el pasado, agosto ha sido el mes durante el cual Samsung suele lanzar teléfonos con S-Pen, y este año el Galaxy Note 20 podría mantenerse en esa línea de tiempo a pesar de la pandemia de coronavirus, aunque el evento en el que lo conoceríamos sería... un tanto diferente a los de años anteriores.

Según nuevos reportes, el evento Unpacked 2020 donde conoceríamos al Note 20 se transmitirá por Internet y no habrá una multitud como ha ocurrido en otras ocasiones.

El Galaxy Note 10 se lanzó un 7 de agosto; el Galaxy Note 9, un 9 de agosto y el Galaxy Note 8, un 23 de agosto. Y como puedes ver, en los últimos dos años Samsung ha estado lanzándolo más cerca del inicio del mes para que de esa forma la disponibilidad del celular pueda ser casi simultánea al lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre.

En CNET en Español creemos que el Note 20 podría lanzarse el 5 o el 6 de agosto, aunque no hay nada confirmado a este momento. No olvidemos que este año ha impactado muchísimo los eventos y lanzamientos y hay incluso rumores de que el evento de Apple podría retrasarse.

Samsung no sería el primero en realizar un evento de lanzamiento en línea este año, pues Huawei hizo lo mismo con la familia Huawei P40 y tanto el WWDC de Apple como el evento de Android 11 serán realizados de la misma forma.

De momento sabemos que que el Galaxy Note 20 o Galaxy Note 11 tendría dos versiones y aunque hay muchos rumores de que se lanzará un Galaxy Note 20 Ultra, no está del todo claro que esto vaya a suceder.

Apple y Google afinan rastreo por COVID-19

Esta semana, la alianza entre Apple y Google contra el COVID-19 por fin rindió frutos.

Después de haber anunciado la alianza en abril, el miércoles 20 de mayo Apple lanzó iOS 13.5 y Google lanzó una actualización en la Google Play. Ambas actualizaciones incluyen el soporte de aplicaciones creadas por gobiernos y organizaciones para rastreo de contacto (o contact tracing como se conoce en inglés), una medida de prevención.

Estos apps se podrán comunicar entre sí, sin importar si se trata de un iPhone o teléfono Android, y avisarán cuando una persona contagiada por el virus entre en contacto con otras personas. Con esta información, los gobiernos e investigadores tendrán un mayor control de los contagios y movimiento del virus entre las personas.

Tanto Apple como Google han prometido el respeto a los datos de usuarios y el anonimato de información.

Facebook

Facebook y Twitter se actualizan

Esta semana, mediante una transmisión en vivo, Mark Zuckerberg anunció Facebook Shops, una nueva forma de comercio electrónico que le permitirá a los comercios crear tiendas virtuales dentro de Facebook e Instagram.

Con Facebook Shops los negocios pueden crear su tienda virtual de forma gratuita, elegir qué incluir en su catálogo de productos y personalizar el aspecto de su tienda virtual. Ya terminado el diseño la tienda aparecerá automáticamente dentro de sus perfiles en Facebook e instagram.

En otras noticias, Twitter anunció que algunos usuarios ya cuentan con una nueva configuración de conversación, conocida como "no me @", la cual te deja elegir quién puede —y quién no puede— contestar a tus tuits.

Y en el mundo de CNET Pop, esta semana hemos visto que Apple TV Plus podría estar comprando películas y series antiguas para ampliar precisamente esa oferta y que ha comprado la próxima película de Tom Hanks, titulada Greyhound y ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.