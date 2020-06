El Galaxy Note 20 Ultra usaría el procesador Snapdragon 865 Plus: reporte

Agrandar Imagen OnLeaks via Pigtou

El Galaxy Note 20 Ultra usará un procesador ligeramente más potente que el presente en el Galaxy S20 Ultra, según una filtración.

La cuenta en Twiter @IceUniverse, conocida y confiable, reveló que el Galaxy Note 20 Ultra usará el procesador Snapdragon 865 Plus, una versión mejorada con respecto al Snapdragon 865 y que utilizan otros celulares gama alta como los S20 de Samsung.

Qualcomm, la fabricante de los procesadores Snapdragon, no ha hecho oficial la existencia del procesador Snapdragon 865 Plus, aunque el año pasado sí hubo una versión "Plus" del chip Snapdragon 855. Samsung tampoco ha confirmado el lanzamiento de la familia Note 20.

La cuenta en Twitter reitera algunos aspectos mencionados con anterioridad: una pantalla QHD+ con velocidad de actualización de 120Hz y tecnología de eficiencia LTPO, nueva cámara, un nuevo lápiz óptico S Pen y nuevas funciones para el mismo.

La familia Galaxy Note 20, compuesta por dos o tres modelos, se anunciaría en agosto, de acuerdo con múltiples reportes. En el mismo evento del Note 20 se podría anunciar también el Galaxy Fold 2 y el Galaxy Z Flip 5G. Algunos rumores no se ponen de acuerdo sobre el lanzamiento de otros productos, como unos audífonos y un reloj inteligente, en ese mismo evento o en uno independiente en julio.