Samsung lanzará dos versiones del Galaxy Note 20, pero el modelo Plus será el que tendrá la mejor pantalla.

Ross Young, un especialista en pantallas y con experiencia en la cadena de producción, asegura que el Note 20 Plus será el único modelo de los dos Note 20 que tendrá actualización de pantalla de 120Hz y tecnología LTPO, la cual ayuda a reducir la velocidad de actualización cuando la pantalla no está en uso.

Young dice que el Note 20, la versión básica del teléfono, contará con actualización de pantalla de 60Hz y tecnología LTPS, que es un paso atrás de la LTPO que sí tendrá el Note 20 Plus. "[La decisión] tiene sentido porque LTPO cuesta más y debe aparecer solo en teléfonos premium", dijo Young en su Twitter. "Se puede usar 120Hz y LTPS, pero consume mucha energía. LTPO es la mejor implementación para 120Hz".

SamMobile, que cita la información de Young, dice que el Note 20 tendrá una resolución de 2,345x1,084, mientras que el Note 20 Plus tendrá resolución de 3,096x1,444. Si la información es correcta, las pantallas serán muy diferentes entre el Note 20 y Note 20 Plus. La semana del 11 de mayo se reveló que Samsung no lanzará una versión "Ultra" del Note 20, a diferencia de la serie S20 que tuvo tres modelos y uno de ellos fue el S20 Ultra.

Samsung será una de las compañías en usar LTPO en el Note 20 Plus (en caso de confirmarse el reporte). Apple es otra empresa que desea usar esta tecnología pero al parecer su primer iPhone con LTPO en pantalla llegará hasta 2021. La firma de Cupertino ya tiene algunas patentes relacionadas a LTPO.

El Galaxy Note 20 sería anunciado en agosto. Samsung no ha dado declaraciones oficiales.