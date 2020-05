Agrandar Imagen James Martin/CNET

El Galaxy Note 20 tendrá un lector de huellas en pantalla mucho más rápido que el que vemos en otros teléfonos de Samsung.

Ross Young, consultor especializado en pantallas y quien ha sido fuente de numerosas filtraciones, sugirió que Samsung usará la nueva tecnología 3D Sonic Sensor Max de Qualcomm, la cual mejora la lectura de huella y aumenta la zona de lectura.

Hablando en el canal de YouTube Greggles TV, Young dice que esta tecnología mejorará el escaneo de huellas y el desempeño de la lectura será mejor en comparación con el Galaxy S20 que tiene la versión previa de esta tecnología de Qualcomm.

Un espacio de lectura más grande permitirá que los usuarios tengan un campo más amplio a diferencia de los teléfonos actuales que cuentan con un espacio muy reducido y que por lo tanto tienen que marcar la zona en la que se debe colocar el dedo.

Samsung no ha dado comentarios sobre rumores y tampoco ha revelado las características del Galaxy Note 20, una serie compuesta por dos teléfonos que llegarían en agosto de este año. Los celulares vendrán en dos presentaciones, Note 20 y Note 20 Plus, y con la mayoría de mejoras y aspectos relevantes, sobre todo en pantalla, quedándose para el modelo Plus. Samsung no lanzaría una versión Ultra, de acuerdo con rumores.