Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 y lo que esperamos del evento de Samsung el 5 de agosto

Samsung anunció el 7 de julio que realizará su segundo evento Unpacked 2020 el 5 de agosto y aunque lo que más esperamos es la familia de celulares Galaxy Note 20, se rumora y espera que muchos más productos se lancen en este evento de Samsung.

A continuación recopilo los productos que espero Samsung presente en este evento, aunque también dejaría cabida para alguna sorpresita.

NOTA DEL EDITOR: Esta nota fue publicada originalmente el 10 de julio, pero fue actualizada el 3 de agosto.

Galaxy Note 20, Note 20 Ultra y Note 20 Plus

Se esperan en total dos o tres versiones del próximo Note como sucedió con los Galaxy S20. Esto significa que la empresa lanzaría el Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus y Galaxy Note 20 Ultra.

En el peor o mejor de los casos, la empresa podría llegar a fusionar el Note 20 Plus con el Note 20 Ultra para evitar quitarle tanta atracción a los Galaxy S20, pero esas son las posibilidades.

Entre lo más sobresaliente está que tendrían un nuevo procesador Snapdragon 865 Plus, biseles más pequeños y mejores cámaras. Además, el S Pen o stylus traería trucos nuevos, como la posibilidad de funcionar como una especie de mouse en el aire.

Inclusive, esta semana se filtraron diferentes imágenes y videos por parte de @Jimmyispromo, pero puedes conocer los principales rumores y características del Galaxy Note 20, aquí.

Galaxy Z Fold 2

@bengeskin

El Galaxy Fold 2 cambiaría de nombre para ahora unirse a la familia Galaxy Z. Su nombre oficial sería Galaxy Z Fold 2, lo cual considero que puede hacer todo un poco más confuso porque Flip y Fold suenan y se escriben muy parecido.

Las grandes novedades aquí estarían no solo en una actualización de especificaciones que incluirían el mismo procesador Snapdragon 865 Plus, sino también en que la pantalla externa tendría biseles mucho más pequeños y la pantalla interna no tendría ceja, como reveló @bengeskin. Además, se espera que este celular tome la excelente bisagra del Galaxy Z Flip para hacerlo el plegable más completo hasta el momento.

Galaxy Watch 3

@evleaks

El próximo reloj inteligente de Samsung se llamaría Galaxy Watch 3, según múltiples rumores en los últimos meses.

Físicamente, el reloj no tendría grandes cambios según @evleaks y otros filtradores, pero estaría disponible en tamaños de 41mm y 45mm, a la vez que trae funciones que la empresa introdujo con el Galaxy Watch Active 2: detección de presión arterial y electrocardiograma.

Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 Plus

@onleaks

Se espera que la Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 Plus, o al menos una de ellas se presente durante el segundo Unpacked de 2020.

Fotos de la Galaxy Tab S7 aparecieron en el registro de seguridad en Corea del Sur, mientras que algunas imágenes publicadas por la publicación XDA Developers fueron filtradas por @evleaks, semanas después de las imágenes de @onleaks.

Las dos tabletas tendrían el procesador Snapdragon 865 Plus, 6GB u 8GB de RAM y la principal diferencia entre ellas estaría en el tamaño.

Galaxy Buds Live

WinFuture

Los próximos audífonos de Samsung se llamarían Galaxy Buds Live, conocidos también como Galaxy Buds X o "frijoles" por su diseño.

Los audífonos serían de los más pequeños que hemos visto en el mercado y @evleaks publicó diferentes imágenes de estos audífonos inalámbricos, las cuales se asemejan mucho a las imágenes publicadas por Winfuture.

Galaxy Z Flip 5G

Aunque esperábamos que el Galaxy Z Flip 5G llegara junto a los Galaxy Note 20, Samsung se adelantó y lo presentó el 22 de julio. Este celular llegó como nueva versión que físicamente sería casi idéntico al actual, pero ahora integraría un procesador (Snapdragon 865 o 865 Plus) más potente y conectividad 5G.

Se espera que de una u otra manera este celular haga presencia en el evento de Samsung del 5 de agosto, ya sea como el producto introductorio al Galaxy Z Fold 2 o como la nueva generación de teléfono plegable compacto de la empresa.

