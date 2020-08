¿Audífonos de los Galaxy Note 20 en la caja? No son incluidos, pero puedes pedir unos gratis

Juan Garzon / CNET

Los Samsung Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra ya están en preventa, pero ya recibimos nuestra unidad de prueba y la gran sorpresa fue que Samsung ya no incluye audífonos en la caja. Lo bueno es que si se los solicitas a Samsung, la empresa te enviará un par totalmente gratis.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing del Galaxy Note 20 Ultra

Los Galaxy Note 20 son celulares nada baratos ( ) y por eso es normal esperar encontrar los audífonos en la caja. Pero Samsung decidió no incluir los audífonos AKG con el fin de proteger al medio ambiente ya que la mayoría de usuarios prefiere comprar unos audífonos que cumplan con sus gustos, según le reveló Samsung a CNET en Español.

De acuerdo con la firma de investigación Statista, cerca de 400 millones de audífonos fueron enviados en 2019 a nivel mundial y el mayor crecimiento se ha visto en la categoría de audífonos inalámbricos. La venta de audífonos inalámbricos creció 50 por ciento en los primeros dos trimestres de 2019, según Statista.

El Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra desde distintos ángulos [fotos] Ver fotos +46 Más

Con esto, se estima que la mayoría de audífonos que venían incluidos en las cajas de los celulares, como los audífonos AKG con puerto USB-C que incluía Samsung, no han sido utilizados.

Samsung le dijo a CNET en Español que los interesados pueden contactar a Samsung para solicitar los mismos audífonos gratis, incluyendo el costo de envío.

Asimismo, la empresa reveló que aunque esto está sucediendo en Estados Unidos y no en otros mercados (otros merados sí incluyen los audífonos), la idea es extenderlo a otros mercados en futuros dispositivos. Dicho esto, es posible que los Galaxy S21 no traigan audífonos en mucho más mercados, no solo Estados Unidos.