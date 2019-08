El Galaxy Note 10 rompe récords y se filtra el nombre del iPhone de 2019

El Galaxy Note 10 llegó hace apenas unos días y ya está dando mucho de qué hablar.

Dos de las empresas de benchmarks más conocidas de la industria –DisplayMate, que se dedica al análisis de pantallas y DxOMark, firma que estudia la calidad de las cámaras– dieron recientemente su veredicto sobre la calidad de los componentes del nuevo teléfono de gran tamaño de Samsung.

DisplayMate reveló que la pantalla en el Galaxy Note 10 Plus ha roto 13 récords dentro de sus evaluaciones, desde la gama de colores, contraste, brillo máximo, precisión de color, intensidad de saturación, entre otras especificaciones.

Y DxOMark le dio al Note 10 Plus 5G la más alta calificación hasta ahora en los rubros de fotografía con la cámara frontal y trasera y en calidad de video. El teléfono supera ahora al Huawei P30 Pro, Galaxy S10 Plus, Honor 20 Pro y al OnePlus 7 Pro.

Angela Lang/CNET

Esta semana, el mundo de los rumores de Apple estuvo muy activo. En dos ocasiones se filtró el nombre final del iPhone de 2019 y según parece algunos modelos del iPhone 11 incluirá las palabras Pro y Max. Según esto, habrá tres modelos del celular insignia de Apple: el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.

Por otro lado, esta semana pudimos comprobar que Instagram está probando la opción de esconder tus Likes en algunos mercados como Australia. Esto no implica que no podrás saber a cuánta gente le gustó una de tus fotos, sino que ellos no podrán ver el total de Likes que reciben tus imágenes. Esta es una prueba más de una red social para combatir el problema de la adicción a la tecnología.

Por último, esta semana recordamos el aniversario número 25 de una de las comedias más populares en la historia de la televisión estadounidense. Friends cumple dos décadas y media y entre los homenajes recibió su propio set de Lego y, también, se podrán ver algunos de sus episodios en el cine. ¡Felicidades, amigos!