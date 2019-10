Óscar Gutiérrez/CNET

Galaxy Note 10 Plus o iPhone 11 Pro Max. Esa es la pregunta que muchas personas nos están haciendo en redes sociales y por eso vamos a comparar sus características y decirte el resultado de nuestras pruebas de uso diario para que tú puedas tomar una decisión de compra.

Damos por sentado que ya has recibido detalladamente las especificaciones de cada celular, aunque si no lo has hecho, al final de este artículo tienes una tabla con todas las características, y también te dejaré los precios de cada dispositivo.

Por cierto, si no quieres leer, en este video que puedes ver abajo te contamos la comparativa a fondo, con pruebas fotográficas, de video y de baterías incluidas en este reporte.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 Plus vs. iPhone 11 Pro Max: Comparativa...

¿Qué ganas comprando un Galaxy Note 10 Plus?

Si eres un usuario de iPhone desconsolado porque no te parece que el iPhone 11 Pro Max valga lo que cuesta, bienvenido al club. Y si simplemente quieres saber cuál creemos es mejor, sigue leyendo. Lo primero que debes saber es que el Galaxy Note 10 Plus de 256GB y el iPhone 11 Pro Max de 64GB cuestan lo mismo, unos US$1,099; partiendo de este punto, ¿qué ganarías comprando este celular de Samsung si vienes de un iPhone?

Galaxy Note 10 Plus, los pros

Pantalla más grande: 6.8 pulgadas vs. 6.5 pulgadas. Además tiene mejor resolución, densidad de pixeles, menos biseles y no tiene ceja, solo un agujerito superior para la cámara

Mayor batería, cargador de 25 vatios incluido en la caja, carga rápida y carga rápida inalámbrica y además carga reversible

Expansión de almacenamiento mediante microSD

Sensor de huella en pantalla

S Pen

Galaxy Note 10 Plus, los contras

No posee Face ID seguro como el iPhone 11 Pro.

La resistencia al agua del iPhone 11 Pro Max es superior, de 4 metros versus 1.5 metros, ambos durante 30 minutos.

Si dependes del ecosistema Apple, perderás ventajas como AirDrop o tus accesorios para puerto Lightning.

El Note 10 Plus no hace slofies con la cámara frontal.

Los iPhone pueden recibir actualizaciones en un período de entre tres y cinco años, los celulares de Samsung solo dos años.



¿Qué ventajas tiene comprar un iPhone 11 Pro Max?

Si estás acostumbrado al ecosistema de Apple y no quieres pasarte a Android, entonces no tienes muchas más dudas. La experiencia en Android es ligeramente diferente, y no a todo el mundo le gusta, es una cuestión de gustos. Ambos sistemas operativos actualmente tienen una gran cantidad de funciones muy similares, pero no te vamos a engañar, son diferentes en el día a día.

Comprar un iPhone desde el punto de vista económico no tiene ninguna ventaja, porque el Note 10 Plus tiene un precio inicial idéntico, y posee más almacenamiento de entrada. Sin embargo, el procesador A13 Bionic ha demostrado ser uno de los más potentes del mercado, y en nuestras pruebas de laboratorio, el mismo le ganó al Snapdragon 855 incorporado en el Note 10 Plus.

Este es un detalle importante a valorar si utilizas apps que consuman muchos recursos, eres un gran jugador o simplemente quieres un celular que siempre vaya muy rápido. No significa que el Note 10 Plus vaya lento, solo que el iPhone 11 Pro Max podría ser ligeramente superior en este aspecto.

Un detalle en el que Apple ha demostrado ser constante es en la actualización de sus celulares. Sus teléfonos suelen recibir una nueva versión de iOS al menos durante cinco años, mientras que los de Samsung no más de dos años. Este es un gran punto negativo para la empresa surcoreana.

Un detalle diferenciador del iPhone 11 Pro Max es que su cámara incluye Deep Fusion, una tecnología que automáticamente mejora las imágenes tomadas en ambientes con luz limitada -- pero no en lugares muy oscuros, porque ahí actúa el modo noche.

Pero de la cámara vamos a hablar a continuación.

Óscar Gutiérrez/CNET

Guerra de cámaras: ¿Note 10 Plus o iPhone 11 Pro Max?

En la redacción hemos hecho pruebas de fotografías de todos los tipos. Y la verdad, aunque los dos teléfonos tienen tres sensores para tomar fotografías -- el Note 10 Plus tiene un cuarto, pero se usa para apps 3D -- lo cierto es que la cámara del iPhone 11 Pro Max ha mejorado mucho con respecto a sus predecesores.

¿Significa eso que es mejor la cámara del Pro Max que la del Note 10 Plus? ¿Qué ofrece cada cámara?

Lentes principales: Ambos teléfonos tiene un sensor regular, uno gran angular y uno telefoto. Las fotos generalmente se ven muy similares si no aplicas el modo de inteligencia artificial del Note 10 Plus, que hace las imágenes más vibrantes y saturadas, algo que podría no gustarle a algunas personas.

Ambos teléfonos tiene un sensor regular, uno gran angular y uno telefoto. Las fotos generalmente se ven muy similares si no aplicas el modo de inteligencia artificial del Note 10 Plus, que hace las imágenes más vibrantes y saturadas, algo que podría no gustarle a algunas personas. Modo noche: El iPhone 11 Pro Max lo aplica automáticamente cuando detecta una escena poco iluminada en el modo regular y en el zoom 2x, el Note 10 Plus puede aplicarlo en la lente gran angular, la regular y cuando haces zoom. Eso sí, ninguno de los dos puede aplicarlo en el modo retrato.

El iPhone 11 Pro Max lo aplica automáticamente cuando detecta una escena poco iluminada en el modo regular y en el zoom 2x, el Note 10 Plus puede aplicarlo en la lente gran angular, la regular y cuando haces zoom. Eso sí, ninguno de los dos puede aplicarlo en el modo retrato. Efectos especiales: El modo retrato de Samsung ofrece bonitos efectos para el borrado detrás del sujeto, mientras que Apple sigue ofreciendo sus modos de iluminación. El Note 10 Plus tiene un modo Instagram y uno de comida y además super-cámara lenta. Los dos celulares tienen una mejor estabilización de videos y además una nueva forma de hacer zoom mientras grabas.

El modo retrato de Samsung ofrece bonitos efectos para el borrado detrás del sujeto, mientras que Apple sigue ofreciendo sus modos de iluminación. El Note 10 Plus tiene un modo Instagram y uno de comida y además super-cámara lenta. Los dos celulares tienen una mejor estabilización de videos y además una nueva forma de hacer zoom mientras grabas. Cámara frontal: Los dos celulares te permiten agrandar ligeramente el plano para que entre más gente en la foto, los dos dejan hacer modo retrato mediante software. Apple agregó un modo de cámara lenta muy gracioso en su cámara frontal, pero Samsung tiene Hiperlapso y también video dinámico, que agrega efecto bokeh y otras mejoras a tu grabación.

Puedes ver un video enfrentando únicamente las cámaras a continuación, para que tengas una mejor idea. Tenemos un montón de fotos para que puedas seleccionar cuál te gusta más.

Reproduciendo: Mira esto: Guerra de cámaras: iPhone 11 Pro Max vs. Galaxy Note...

Batería: ¿iPhone 11 Pro Max o Galaxy Note 10 Plus?

Un detalle que consideramos fundamental es el rendimiento de la batería y la carga para tomar una buena decisión de compra. La batería del Note 10 Plus es superior de 4,300mAh, y la del iPhone 11 Pro Max es de 3,969mAh según datos no oficiales, ya que Apple no ofrece estos detalles.

En el uso cotidiano, utilizando todas las capacidades del celular, escuchando música, viendo series o respondiendo correos, el Galaxy Note 10 Plus nos duró unas 12 horas, mientras que el iPhone 11 Pro Max nos duró unas 15 horas. Desde luego hay muchos factores que pueden afectar el rendimiento, por lo cual este dato puede variar dependiendo de cada persona.

Ahora hablemos de la carga. Apple por primera vez introdujo un cargador de 18 vatios con puerto USB tipo C a puerto Lightning. La empresa dice que la carga rápida otorga en 30 minutos el 50 por ciento de la batería, mientras tanto, el Note 10 Plus trae un cargador de 25 vatios y que logró en nuestras pruebas el 63 por ciento en 30 minutos. El iPhone obtuvo el 100 por ciento en casi dos horas y el Galaxy en poco más de una hora.

Ambos celulares son también compatibles con carga inalámbrica. El teléfono de Apple solo puede cargar a una velocidad de 7.5 vatios, mientras que el de Samsung puede hacerlo al doble, a unos 15 vatios.

Óscar Gutiérrez/CNET

Conclusión: ¿Qué celular deberías comprar?

Si llegaste a este artículo porque eres un amante del iPhone y pensabas que te daríamos buenas noticias, lamentamos desilusionarte. El iPhone 11 Pro Max no es el ganador definitivo de esta comparativa, y aunque cada celular tiene sus detalles positivos y negativos, lo cierto es que si sacamos cuentas, el Galaxy Note 10 Plus te ofrece mucho más por el dinero que estás pagando.

Como te dijimos al principio, el precio inicial del Galaxy Note 10 Plus lo hace mucho más sexy, además su color Aura Glow es seductor; mientras tanto, aunque el diseño del iPhone 11 Pro Max en mate nos encanta, y el nuevo color verde no nos ha resultado tan feo, lo cierto es que Apple necesita darnos más excusas para gastar tanto dinero.

Precios y dónde comprar el iPhone 11 Pro Max

Precios y dónde comprar el Galaxy Note 10 Plus