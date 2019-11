Este Galaxy Note 10 Plus es ideal para los fans de Star Wars

Samsung

Samsung se está contagiando de la fiebre por The Rise of Skywalker con una edición limitada del Galaxy Note 10 Plus. El teléfono está diseñado con el Líder Supremo Kylo Ren en mente, y tiene un cuerpo negro con acentos rojos y el logo de First Order estampado en su parte trasera.

Viene con una funda de cuero especialmente diseñada, una placa de metal para coleccionistas, un S Pen que se parece mucho al sable de luz de Kylo Ren y unos audífonos Galaxy Buds. También obtienes material digital exclusivo de Star Wars como fondos de pantalla, animaciones de apagado, iconos y sonidos.

El teléfono desbloqueado te costará US$1,300 y saldrá a la venta el 13 de diciembre en los Estados Unidos (una semana antes del estreno de la película el 20 de diciembre). Puede comprarlo en el sitio de Samsung y en sus tiendas, así como en Amazon, algunos Best Buy y tiendas de Microsoft.

Fuera de EE.UU., el teléfono estará disponible en Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Corea, Noruega, Rusia, España, Suecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.