Phonearena

El Galaxy Fold sigue siendo un drama para Samsung, que no termina de lanzar el celular al mercado y, a estas alturas, ya tenemos los ojos puestos en el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus —que, según algunos rumores, llaman Galaxy Note 10 Pro—, porque los rumores indican que habrá dos modelos de este celular este año.

Después de que Samsung diera a conocer tres celulares Galaxy S10, no nos extraña que en esta ocasión haya dos celulares Galaxy Note 10. Los rumores dicen que la empresa realizaría un evento de lanzamiento del Galaxy Note 10 el 7 de agosto en Nueva York.

A principios de año, Samsung lanzó los Galaxy S10 y S10 Plus con sensor de huella en pantalla y triple cámara trasera, por lo que nos preguntamos: ¿Cuál será el próximo aspecto diferenciador del celular más grande de la empresa surcoreana?

Reproduciendo: Mira esto: Los 5 celulares más esperados en lo que queda de 2019

El primer celular Galaxy Note se lanzó en 2011, y desde entonces su evolución no sólo le ha hecho crecer en pantalla, sino que también le ha convertido en el teléfono con las mejores especificaciones. En este video que te dejamos a continuación te mostramos una breve historia de la familia Galaxy Note.

Galaxy Note 10, ¿y Galaxy Note 10 Pro (o Plus)?

Si te preguntas de qué manera Samsung podría hacer al Galaxy Note 10 diferente, existen varias opciones: una de las que más ha sonado está relacionada con el S Pen, aunque todo apunta a que podría haber dos versiones de Note 10, vamos a contarte cada una de ellas.

La primera se trata de una patente de la empresa, en la cual la cámara frontal se encuentra en el S Pen, lo que liberaría la pantalla de una ceja o un ojo, y daría un paso adelante en diseño.

Hemos de recordar que los celulares que hasta el momento han logrado eliminar la cámara frontal del panel sólo han agregado una pieza retráctil que deja salir a la cámara oculta cuando la activas. El Oppo Find X o el Vivo Apex son ejemplos de ello, aunque consideramos que esta tecnología podría no ser tan duradera, por lo cual ni Samsung ni otras grandes empresas están apostando por ella.

USPTO / Android Police

La filtración del S Pen con cámara fue dada a conocer por Android Police, y asegura que el lápiz tendría además un zoom óptico, algo que en muchas ocasiones no se incluye en las cámaras frontales porque hace a los teléfonos más gruesos de lo socialmente aceptado por los usuarios.

Otro informe que nos deja conocer un poco más al Galaxy Note 10 es el hecho de que el celular ya no tendría puerto para audífonos, y que Samsung podría colocar entonces audífonos USB tipo C en la caja del teléfono. De esta forma la empresa se uniría a la tendencia de empresas como Apple, Motorola, LG y Google, cuyos celular estrella ya no incorporan puerto Jack 3.5.

Otra de las filtraciones aseguran que el Galaxy Note 10 sería el primer celular que directamente saldría a la venta con tecnología 5G, porque la generación Galaxy S10 tiene una versión 5G, pero que no estuvo disponible cuando se lanzaron esos celulares en marzo.

Desde luego, Samsung también podría colocar otra de las pantallas que presentó en su conferencia para desarrolladores, que elimina la ceja y solo deja un pequeño orificio para la cámara. De hecho, supuestas fotos y videos filtrados muestran al Galaxy Note 10 con un único ojo central para la cámara frontal y muy pocos biseles.

Pricebaba

Uno de los rumores más potentes es la posibilidad de que Samsung lance por primera vez dos Galaxy Note. Serían los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Pro (o Galaxy Note 10 Plus), cuya principal diferencia sería el tamaño, de 6.75 pulgadas contra las 6.3 pulgadas de la versión regular.

Eso sí, el Note 10 más pequeño solo tendría tres cámaras como el Galaxy S10 Plus, mientras que el Note 10 Pro tendría cuatro cámaras como el Galaxy S10 5G.

Reproduciendo: Mira esto: El Galaxy Note 10 Pro al descubierto

Unas carcasas reveladas en un rumor reciente dejan ver como el Galaxy Note 10 Pro tendría un diseño redondeado, y que las cámaras estarían colocadas en una posición vertical, junto a las cuales encontraríamos un sensor TOF.

Conceptos del Galaxy Note 10

Por supuesto, siempre hay creativos que desarrollan conceptos que nos muestran, juntando algunos rumores, cómo podría ser el Galaxy Note 10. Este, por ejemplo, nos muestra precisamente cómo sería el celular si incorporara uno de los paneles presentados por Samsung en su conferencia de desarrolladores.

Este otro concepto del Galaxy Note 10 de Techconfigurations se ajusta menos a los rumores, pero nos deja soñar con un celular bonito.

Galaxy Note 10: Características



Aunque todavía no conocemos todos los detalles del Galaxy Note 10, lo cierto es que hay algunas características que podrían cumplirse cuando el celular se lance. Según Sammobile, por ejemplo, un Galaxy Note 10 tendrá cuatro cámaras traseras, similar al Galaxy S10 5G. Según PhoneArena, las cámaras serían de 12 megapixeles para la principal, 16 megapixeles para la gran angular, 12 megapixeles para la telefoto y por último un sensor de profundidad 3D. Estas especificaciones probablemente vendrían incorporadas en el Galaxy Note 10 Pro, si hacemos caso a los informes más recientes.

Al igual que los S10 y S10 Plus, se espera que este celular tenga sensor de huella en pantalla, y que elimine el sensor de iris, que sí poseía la versión anterior.

Aunque no se conoce el procesador aún, los Galaxy Note no suelen estrenar chip. El Galaxy Note 9 utilizó el mismo Snapdragon 845 / Exynos 9810 de los Galaxy S9 y S9 Plus. Algo en lo que sí podría mejorar con respecto a su predecesor es en la memoria RAM y en el almacenamiento, ya que existe un Galaxy S10 Plus versión especial de cerámica con 12GB de RAM y los Galaxy Note siempre tienen una memoria de procesamiento más elevada que esta serie.

Phonearena

Más rumores del Galaxy Note 10

Y como los rumores sobre este celular no paran, a continuación te mostramos algunos de los más importantes que hemos reseñado en CNET en Español.

Rumores confirman dos versiones del Galaxy Note 10, una con el procesador Exynos 9825 que tendría 8GB de RAM y una con el Snapdragon 855 que sería de 12GB de RAM.

El Galaxy Note le diría adiós a la entrada tradicional para audífonos

Según un reporte de Android Police, el Note 10 no sólo de desharía de la entrada tradicional de 3.5mm para audífonos sino que también le diría adiós a los botones físicos de encendido u volumen.

Según reportó The Verge, el Galaxy Note 10 contará con conectividad 5G. No habrá una versión 5G del teléfono como existe del Galaxy S10, sino que el Note 10 en sí será compatible con esta nueva generación de redes móviles. Según el reporte, fue el propio Hans Vestberg, presidente ejecutivo de Verizon, quien confirmó este dato durante en la presentación trimestral de ganancias de la compañía celebrada el 24 de abril.

De acuerdo con información que cita el sitio SamMobile, Samsung quiere colocar una velocidad de carga en el Note 10 de unos 50W o algo similar. Esta velocidad de carga es superior a los 25W, que tienen teléfonos como una versión del Galaxy S10 y el Galaxy A70.

El Note 10 tendría una cámara con zoom óptico 5x, similar a lo que integran el Huawei P30 Pro y el Oppo Reno, según ETNews. El sensor tendría un grosor de 5mm, que es más delgado que muchas cámaras que ofrecen solamente zoom óptico 2x.

Cuatro versiones del Galaxy Note 10

Si el Galaxy S10 tiene cuatro versiones, por qué no iba a tenerlas el Galaxy Note 10. Un informe asegura que habría dos variantes de 6.2 y 6.7 pulgadas con conectividad LTE de precio más ajustado y las otras dos ofrecerían conectividad 5G.

No queda claro si todas las versiones se venderían en todos los países o si algunas de ellas solo en los que no esté prevista la llegada de la tecnología 5G pronto.

Un rumor reciente asegura que el Galaxy note 10 sí tendrá botones de encendido y volumen, aunque se creía que no estarían presentes en el celular.

La versión más poderosa de este nuevo teléfono de Samsung podría no llamarse Galaxy note 10 Pro, como los rumores aseguraban hasta ahora. Por el contrario, se llamaría Galaxy Note 10 Plus, siguiendo la senda de los celulares de la serie S, que siempre han tenido el apellido Plus.



Fecha de venta Galaxy Note 10

La fecha de lanzamiento y venta del Galaxy Note 10 aún se desconoce, pero si seguimos el patrón de sus predecesores, deberíamos conocer este nuevo celular en agosto. De hecho, un reporte de ET News señala que el teléfono se lanzaría en agosto. El Galaxy Note 8 se lanzó el 23 de agosto en Nueva York, y el Galaxy Note 9 el 9 de agosto. El 10 de agosto cae en sábado, por lo cual no creemos que el Galaxy Note 10 se lance ese día.

Reproduciendo: Mira esto: Las novedades del Samsung Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10 vs. Galaxy S10 Plus

Sí, ya sé que aún no se ha lanzado este dispositivo, pero lo cierto es que nosotros ya hemos hecho una lista de lo que el Galaxy Note 10 necesita para poder hacerle frente al Galaxy S10 Plus, el rival dentro de casa. Algunas de las cosas que no nos encantan del S10 Plus son su orificio en la pantalla o la precisión de su lector de huellas. Lee aquí las 6 cosas que harían al Galaxy Note 10 mejor que el Galaxy S10 Plus.