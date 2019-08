Galaxy Note 10 y Note 10 Plus: Cómo comprarlos en Estados Unidos, México y España

Samsung presentó la nueva familia Galaxy Note 10 durante un evento en Nueva York el 7 de agosto, y los precios ya están disponibles. El Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Note 10 Plus 5G saldrán a la preventa a partir del 8 de agosto y llegarán a las tiendas a partir del 23 de agosto en Estados Unidos.

El Galaxy Note 10 tiene un precio inicial de US$949; el Note 10 Plus, de US$1,099 y el Note 10 Plus 5G, de US$1,299.

Aunque en total Samsung presentó tres modelos del Galaxy Note 10, la versión 5G tiene exactamente las mismas especificaciones que el Note 10 Plus y solo se diferencia por esa conectividad y por pesar 2 gramos más.

A continuación te explicamos los detalles de disponibilidad y precio con diferentes operadoras.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Galaxy Note 10: Precio y disponibilidad en Estados Unidos

El Galaxy Note 10 estará disponible en preventa a partir del 8 de agosto y llegará a las tiendas el 23 de agosto. El precio inicial es de US$949 y solo está disponible con 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM.

Los que decidan pedir por adelantado el Galaxy Note 10 entre el 8 de agosto y el 22 de agosto (preventa), pueden obtener US$100 de crédito en Samsung al comprar un Note 10 y US$150 de crédito en Samsung al comprar Galaxy Note 10 Plus para comprar accesorios, relojes inteligentes y tabletas, pero no celulares. También puedes ahorrar hasta US$600 al canjear un dispositivo elegible.

Samsung, Microsoft, Best Buy, Amazon, Walmart, Sam's Club, AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon y Xfinity Mobile, serán algunos de los operadores y tiendas donde podrás comprar el Galaxy Note 10.

Comprar el Galaxy Note 10 en Microsoft

Microsoft venderá el Note 10 cuando inicien los pedidos anticipados. Los precios se mantendrán con el precio oficial de Samsung de US$949.

Comprar el Galaxy Note 10 en Best Buy

Best Buy ofrece hasta US$700 de descuento en cualquier Note 10, al canjear un dispositivo que califique. Por ejemplo, por un iPhone 7 Plus, Best Buy te dará US$300 y por un iPhone X o un Pixel 3 obtienes US$600 de descuento. El precio base es el estándar de US$949.

Si no tienes un teléfono que intercambiar, Best Buy ofrece un descuento de US$100 sobre el precio estándar del Note 10 al momento de comprarlo con una nueva línea o actualización. También puedes obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com y 6 meses de Spotify Premium.

Comprar el Galaxy Note 10 en Amazon

Al comprar el Note 10, Amazon te incluye una bocina inteligente Echo Plus sin costo adicional a un precio total de US$949. También puedes obtener el cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com.

Comprar el Galaxy Note 10 en Walmart

También puedes comprar el Note 10 desbloqueado por US$949 y obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com.

Comprar el Galaxy Note 10 en Sam's Club

Los miembros de Sam's Club que reserven cualquier modelo de la familia Note 10 recibirán una tarjeta de regalo de Sam's Club con valor de US$200. El precio del Note 10 es el estándar, de US$949.

Comprar el Galaxy Note 10 en Verizon

El Galaxy Note 10 estará disponible en preventa con Verizon a partir del 8 de agosto. La versión de 256GB, la única disponible, tendrá un costo mensual de US$39.58 por 24 meses.

Las personas que compren cualquier dispositivo de la familia Galaxy Note 10, pueden obtener un Galaxy Note 10 gratis al cambiar a Verizon o al agregar una línea en su plan Unlimited. Los clientes nuevos y existentes pueden cambiar su teléfono (dependiendo del modelo) por un Galaxy Note 10 y ahorrar hasta US$450. Además, pueden obtener una tarjeta de prepago Mastercard con valor de US$200 si se cambian a Verizon y compran un Galaxy Note10 en un plan de prepago y se suscriben bajo el plan Unlimited.

Igualmente, al ordenar cualquier dispositivo Galaxy Note 10 obtienes un cupón de canje con valor de US$100 para el Galaxy Note 10 y US$150 al comprar un Galaxy Note 10 Plus o un Galaxy Note 10 Plus 5G.

Por último, todas las cubiertas y protectores de pantalla del Galaxy Note 10 tendrán un descuento del 25 por ciento durante el periodo de pedido anticipado.

Comprar el Galaxy Note 10 en AT&T

AT&T ofrece una promoción para que compres un Note 10 y te lleves otro gratis durante el lanzamiento, por tiempo limitado. El precio inicial es de US$32 al mes durante 30 meses.

Comprar el Galaxy Note 10 en T-Mobile

T-Mobile ofrece hasta US$300 de descuento en el Note 10 al canjear un dispositivo elegible y comprar un nuevo Note 10 en un plan Equipment Installment Plan. El Samsung Galaxy Note 10 de 256GB está disponible por US$39.59 al mes por 24 meses. También recibirás un voucher de regalo de US$150 para canjear en la tienda Samsung.com.

A partir del 23 de agosto, podrás comprar un Samsung Note 10 y llevarte un segundo Note 10 gratis con 24 créditos en la factura mensual o hasta US$950 de descuento en el Note10 Plus al agregar una línea nueva con un plan Plus.

También puedes combinar estas ofertas con una oferta de Samsung.com para "crear tu propio Kit Galaxy", y obtener hasta US$150 en créditos Samsung y seis meses de prueba gratis de Spotify Premium.

Comprar el Galaxy Note 10 en Sprint

Si reservas el Note 10 con Sprint, podrás obtener 50 por ciento de descuento con Sprint Flex Lease, sin pago inicial. Esto quiere decir que podrás hacerte de un Samsung Galaxy Note 10 por US$19.79 al mes.

Además podrás crear tu kit de accesorios Galaxy con un código digital de Samsung con valor de hasta US$150 al reservar un Samsung Galaxy Note 10.

Comprar el Galaxy Note 10 en Xfinity Mobile

Xfinity Mobile ofrece una tarjeta de prepago de US$250 para aquellos que compren uno de los dispositivos de Samsung, transfieran su número y activen una nueva línea de servicio. El Note 10 costará US$949, el costo puede ser dividido en un plan de pagos de 24 meses.

Comprar el Galaxy Note 10 en US Cellular

US Cellular está ofreciendo a los clientes que reserven el Note 10 de forma anticipada un descuento de US$300 y son elegibles a una actualización. El Note 10 tendrá un costo de US$31.55 al mes. Los tres planes de pago son a 30 meses.

Galaxy Note 10 Plus: Precio y disponibilidad en Estados Unidos

El precio del Galaxy Note 10 Plus es de US$1,099 por la versión con 256GB de almacenamiento, pero también se puede comprar una versión de 512GB de almacenamiento que es un poco más costosa.

El Galaxy Note 10 Plus estará disponible en preventa a partir del 8 de agosto y disponible en tiendas el 23 de agosto. Los usuarios que compren el Note 10 Plus también podrán recibir seis meses gratis de Spotify Premium.

Samsung, Microsoft, Best Buy, Amazon, Walmart, Sam's Club, AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon y Xfinity Mobile, serán algunos de los operadores y tiendas donde podrás comprar el Galaxy Note 10 Plus.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Microsoft

Microsoft venderá el Note 10 Plus cuando inicien los pedidos anticipados. Los precios se mantendrán con el precio oficial de Samsung de US$1,099.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Best Buy

Best Buy ofrece hasta US$700 de descuento en cualquier modelo del Note 10, al canjear un dispositivo que califique. Por ejemplo, por un iPhone 7 Plus te dará US$300 y por un iPhone X o un Pixel 3 obtienes US$600 de descuento.

Si no tienes un teléfono que intercambiar, Best Buy ofrece un descuento de US$100 sobre el precio estándar del Note 10 Plus al momento de comprarlo con una nueva línea o actualización. También puedes obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com y 6 meses de Spotify Premium.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Amazon

Al comprar el Note 10 Plus en Amazon obtienes una bocina inteligente Echo Plus sin costo adicional a un precio total US$1,099. También puedes obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Walmart

También puedes comprar Note 10 Plus desbloqueado por US$1,099 y obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Sam's Club

Los miembros de Sam's Club que reserven cualquier modelo de la familia Note 10 recibirán una tarjeta de regalo de Sam's Club con valor de US$200. El precio es el estándar de US$1,099 para el Note 10 Plus de 256GB y US$1,199 para el Note 10 Plus de 512 GB.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Verizon

El Galaxy Note 10 Plus estará disponible en preventa a partir del 8 de agosto a la medianoche. La versión de 256GB tendrá un costo inicial de US$45.83 por 24 meses, mientras que el modelo de 512GB costará US$49.99 en un plan de 24 meses.

Todas las cubiertas y protectores de pantalla del Galaxy Note 10 tendrán un descuento del 25 por ciento durante el periodo de pedido anticipado.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en T-Mobile

El Galaxy Note 10 Plus estará disponible en preventa a partir del 8 de agosto a la medianoche. El Samsung Galaxy Note 10 Plus de 256GB se puede comprar bajo un pago inicial de US$149.99 y US$39.59 al mes por 24 meses, mientras que el modelo de 512GB se puede obtener con un pago inicial de US$249.99 y US$39.59 al mes por 24 meses.

T-Mobile ofrece hasta US$300 de descuento en el Note 10 Plus al canjear un dispositivo elegible y comprar un nuevo Note 1o Plus en un plan Equipment Installment Plan. También recibirás un voucher de regalo de US$150 para canjear en la tienda Samsung.com

A partir del 23 de agosto, podrás comprar un Samsung Note 10 Plus y llevarte un Note 10 gratis con 24 créditos en la factura mensual o hasta US$950 de descuento en el Note10 Plus al agregar una línea nueva con un plan Plus.

También puedes combinar estas ofertas con una oferta de Samsung.com para "crear tu propio Kit Galaxy", y obtener hasta US$150 en créditos Samsung y seis meses de prueba gratis de Spotify Premium.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Sprint

Si reservas el Note 10 Plus podrás obtener 50 por ciento de descuento con Sprint Flex Lease, sin pago inicial. Esto quiere decir que podrás hacerte de un Samsung Galaxy Note 10 Plus de 256GB por US$26.04 al mes por 18 meses.

Además podrás crear tu kit de accesorios Galaxy con un código digital de Samsung con valor de hasta US$150 al reservar un Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Puedes reservar el Galaxy Note 10 Plus a partir del 8 de agosto y el dispositivo lo recibirías hasta el 21 de agosto.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en Xfinity Mobile

El Note 10 Plus de 256GB está disponible por US$1,099 y el modelo de 512GB está disponible por US$1,199 en un plan de 24 meses.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus en US Cellular

El Galaxy Note 10 Plus de 256GB tendrá un costo de US$36.66 al mes y el modelo de 512GB tiene un costo de US$39.99 al mes. Todos los planes de pago son a 30 meses.

Galaxy Note 10 Plus 5G: Precio y disponibilidad en Estados Unidos

El Galaxy Note 10 Plus 5G tiene precio base de US$1,299 en su configuración 256GB de almacenamiento y US$1,399 en su configuración 512GB de almacenamiento.

El Galaxy Note 10 Plus 5G estará disponible en Verizon primero a partir del 23 de agosto y luego llegará a AT&T, Sprint y T-Mobile.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus 5G en Best Buy

Best Buy ofrece hasta US$700 de descuento en cualquier modelo del Note 10, al canjear un dispositivo que califique. Por ejemplo, por un iPhone 7 Plus te dará US$300 y por un iPhone X o un Pixel 3 obtienes US$600 de descuento. El precio es de US$1,249 para el modelo de 256GB o US$1,349 para el modelo de 512GB.

Si no tienes un teléfono que intercambiar, Best Buy ofrece un descuento de US$100 sobre el precio estándar del Note 10 Plus 5G al momento de comprarlo con una nueva línea o actualización. También puedes obtener un cupón de US$150 para usarlo en Samsung.com y 6 meses de Spotify Premium.

Según el sitio Web, los envíos se empezarán a realizar el 30 de agosto.

Comprar el Galaxy Note 10 Plus 5G en Verizon



Los pedidos anticipados del Galaxy Note 10 Plus 5G comenzarán el 8 de agosto, y el modelo estará en tiendas el 23 de agosto. La versión de 256GB del teléfono costará US$1,300. A diferencia de los otros modelos del Note 10, la versión 5G se lanzará en exclusiva con Verizon en Estados Unidos antes de llegar a otras operadoras telefónicas.

Si estás en un plan de pagos, el Galaxy Note 10 5G tendrá un costo de US$36.11 por 36 meses o US$55 por 24 meses. Un modelo de 512GB estará disponible por US$1,4000, o por US$39 si decides sacarlo a 36 meses o US$59 con un plan de 24 meses.

Galaxy Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus y Galaxy Note 10 Plus 5G: precio y disponibilidad en España

Desde el 8 de agosto y hasta el próximo 23 de agosto se pueden realizar pedidos anticipados de los Galaxy Note 10 de forma preferencial en España a través de la página de compra de Samsung. Los pedidos anticipados contarán con 100 euros de descuento directo en el precio final del teléfono, llegando hasta 355 euros al vender tu móvil viejo con el plan Samsung Renove.

Los cuatro modelos de Galaxy Note 10 saldrán a la venta en España el próximo 23 de agosto. El Galaxy Note 10 estará disponible en los colores Aura Glow, Aura Black y Aura Pink y Galaxy Note 10 Plus en los colores Aura Glow, Aura Black y Aura White y estos serán sus precios:

Galaxy Note 10: 959 euros.

Galaxy Note 10 Plus de 256GB: 1109 euros.

Galaxy Note 10 Plus de 512GB: 1209 euros.

Galaxy Note 10 Plus 5G de 512GB: 1309 euros.

Galaxy Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus: Precio y disponibilidad en México

La preventa de el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus en México iniciará el 27 de agosto y a partir del 5 de septiembre iniciarán los envíos. Ambos dispositivos participan en el programa Trade In, por lo que podrás cambiar tu Galaxy por un nuevo Note 10 pagando una diferencia.

El Galaxy Note 10 estará disponible en los colores Aura Glow y Aura Black, y estos serán sus precios:

Galaxy Note 10 de 256GB: 22,999 pesos mexicanos

Galaxy Note 10 Plus de 256GB: 27,999 pesos mexicanos

Best Buy, Elektra, Sanborns, Sears y Telcel, AT&T y Movistar

serán algunos de los operadores y tiendas donde podrás comprar el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus.

Comprar el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus en Telcel

Telcel ofrece el Galaxy Note 10 y el Galaxy 10 Plus de 256GB en color Negro y Plata, junto con unos Galaxy Buds de regalo. Ambos se pueden adquirir bajo los planes Amigo Sin Límite o Amigo Óptimo Plus Sin Frontera a un precio de 22,999 pesos mexicanos (o mediante 12 pagos de 1,916.59 pesos mexicanos), y 27,999 pesos mexicanos (o mediante 12 pagos de 2,333.25 pesos mexicanos), respectivamente.

Comprar el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus en AT&T

AT&T ofrece el Galaxy Note 10 y el Galaxy 10 Plus de 256GB en color negro y Aura Glow, y ofrece de regalo unos Galaxy Buds. Ambos dispositivos se pueden adquirir bajo diferentes planes de Internet (2GB, 3GB, 5GB y 8GB) y los precios también varían según los pagos que pueden ser a 12, 18 o 24 meses. El precio del Galaxy Note 10 es de 22,999 pesos mexicanos al pagarlo de contado y 27,999 pesos mexicanos para el Galaxy 10 Plus.

Comprar el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus en Best Buy México

El Galaxy Note 10 y el Galaxy 10 Plus de 256GB está disponible en los colores negro y Aura Glow a un precio de 22,999 pesos mexicanos, y 27,999 pesos mexicanos, al pagarlo de contado. Además, se tiene la opción de realizar pagos a 15 meses sin intereses con tarjetas participantes y con un plan de Telcel o AT&T.

Comprar el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus en Elektra

El Galaxy Note 10 y el Galaxy 10 Plus de 256GB está disponible desbloqueado en los colores negro y plata a un precio de 22,999 pesos mexicanos (o desde 678 pesos mexicanos semanales con Crédito Elektra), y 27,999 pesos mexicanos (o desde 619 pesos mexicanos semanales con Crédito Elektra), respectivamente