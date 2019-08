La pantalla del Galaxy Note 10 Plus rompe 13 récords de DisplayMate

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El Galaxy Note 10 Plus no ha llegado al mercado aún y los expertos ya lo están halagando.

DisplayMate, empresa de análisis de pantallas, reveló el lunes 12 de agosto que la pantalla en el Galaxy Note 10 Plus ha roto 13 récords dentro de sus evaluaciones, desde la gama de colores, contraste, brillo máximo, precisión de color, intensidad de saturación, entre otras especificaciones.

"DisplayMate reconoció al Galaxy Note 10 Plus con una calificación 'Excelente' y A+ al marcar o alcanzar 13 récords de desempeño en pantallas de celulares", dice la empresa. "Para el Note 10 Plus, Samsung se ha concentrado en la calidad de imagen y precisión de color en una pantalla OLED al implementar calibración de fábrica, haciendo que la pantalla del Note 10 Plus llegue a niveles sobresalientes".

La pantalla del Note 10 Plus es de 6.8 pulgadas del tipo OLED, un material que se considera mejor sobre el LCD al permitir que el panel sea más delgado, liviano, más ahorrador de energía y además de ofrecer mejores tonos. Samsung, la fabricante líder de paneles en todo el mundo, ha sido siempre la empresa que más reconocimientos recibe por la calidad de sus paneles. Apple, que también recibe los aplausos de DisplayMate, utiliza pantallas de Samsung.

El Galaxy Note 10 y Note 10 Plus —así como su variante 5G— se anunció el 7 de agosto, pero desde entonces ha sido el centro de atención de los expertos previo a su llegada al mercado. Además de DisplayMate, los expertos en fotografía de DxOMark asegura que el teléfono tiene la mejor cámara —frontal y trasera— para fotos y videos.

El Note 10 Plus parece ser el rey de pantalla y fotografía… ¿lo vas a comprar? Aquí te decimos todo lo necesario para que te hagas del flamante celular.

