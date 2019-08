Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Llevo una semana completa pensando en la infidelidad. Llevo una feliz vida en matrimonio, no me malinterpreten, pero todos los días –y a todas horas– estoy pensando en alguien más.

En días recientes conocí a alguien de buena estatura, un cuerpo envidiable que roba miradas y unas facciones increíbles. Lo peor de todo es que no sé cómo explicárselo a mi actual teléfono, un iPhone XS Max que por cerca de un año ha sido mi fiel compañero de bolsillo.

El susodicho es el flamante Galaxy Note 10 Plus, un teléfono que llegó a mis manos unos días después de su lanzamiento y que he tenido la dicha de usar como mi dispositivo principal para escuchar música, leer, navegar en Internet, jugar y tomar fotos y videos. Me gusta tanto el Note 10 Plus, que apenas si extraño a mi iPhone, un teléfono que he usado desde su primera generación, en 2007.

Esta experiencia es algo que he vivido muy pocas veces, a pesar de que siempre estoy probando dispositivos muy atractivos. Me ha pasado, además de con el Note 10 Plus, con el Moto Z, con el Nexus 4 y el Huawei P20 Pro. Pero con el teléfono de Samsung ha sido algo totalmente distinto porque, esta vez en serio, me han dado ganas y me he convencido de quererlo comprar.

Galaxy Note 10 Plus: Por qué me ha seducido

El Note 10 Plus me hace sentir mariposas en el estómago. Pero antes que cualquier otra cosa, hay que alabar su diseño porque es, simplemente, espectacular.

Diseño

Aunque hay marcas (incluyendo a Samsung) que quieren innovar con cámaras mecánicas que se ocultan y muestran a placer, el Note 10 Plus demuestra el potencial de diseño en la firma surcoreana. Puedo decir sin temor a equivocarme que el Note 10 Plus es el teléfono más bello de 2019.

Tiene un diseño extremadamente pulido, bien construido, con sus puertos y orificios inferiores —por fin— alineados; una pantalla preciosa que se extiende hacia los bordes; una cámara frontal diminuta que permite tener una inmensa pantalla AMOLED, un S Pen meticulosamente colocado que jamás estorba pero siempre está presente para cuando lo necesites.

El cuerpo del Note 10 Plus es impecable — y no hay que olvidar el color aura glow, una verdadera maravilla visual. Quizá el único detalle (que no llega a ser un problema) es que al ser de vidrio, se convierte en un imán de huellas que necesitarás estar limpiando para tener en óptimo estado visual.

El Note 10 Plus es grande, sí (su pantalla es de 6.8 pulgadas y mide dimensiones de 162.3x77.2x7.9mm), pero es más cómodo de lo que hubiera pensado. Soy una persona que prefiere los teléfonos pequeños y estoy esperando a probar el Note 10 de 6.3 pulgadas; pero el Note 10 Plus me parece muy cómodo aunque lo deberás usar a dos manos y su bella pantalla sirve para excusar que se trate de un teléfono de casi 7 pulgadas. Ver una ruta en Google Maps, disfrutar videos o una serie en Netflix, es, como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa.

La cámara es para enmarcar todas las fotos

La fotografía me gusta tanto, que casi siempre cargo una cámara Sony A7RIII conmigo. Pero desde que tengo el Note 10 Plus la he dejado a un lado. Obviamente no hay calidad que se equipare a una cámara profesional con sensor completo, pero el sistema fotográfico del Note 10 Plus (que es idéntico al del Note 10) me ha resultado tan flexible y tan imponente que a mí, un amante de la fotografía que ofrece el iPhone, me ha dejado con la boca abierta.

Mi esposa, usuaria de toda la vida de un iPhone, se ha quedado impactada con cada foto que tomo — especialmente con el ultra gran angular (un sensor de 16 megapixeles de 12mm y apertura ƒ/2.2). Su sorpresa es aún mayor cuando le muestro la capacidad del Note 10 Plus para hacer fotografías de noche.

Durante el fin de semana paseamos por algunos museos y sitios emblemáticos (y turísticos) de la Ciudad de México. Al principio los dos hicimos bastantes fotos; pero luego de apenas un par de horas, me dijo que yo las hiciera y luego se las compartiera. Mi esposa tiene un iPhone X y, al igual que yo, está pensando en comprar el Galaxy Note 10.

No eres tú, soy yo

La cámara y el diseño del Note 10 Plus han sido los dos motivos para enamorarme del teléfono, pero a eso se suma un desempeño de infarto (gracias su procesador Snapdragon 855 o Exynos 9825, dependiendo del mercado y de sus 12GB de RAM), una batería (4,300mAh) que dura todo el día sin problema y un S Pen que es superútil y que apenas estoy aprendiendo a manejar para sacarle el máximo potencial.

El Galaxy Note 10 Plus es un teléfono increíble y creo que es la mejor opción para el usuario Android que quiere lo mejor de lo mejor: el mejor diseño, la mejor cámara y el mejor hardware. El Note 10 Plus, sin embargo, tampoco hay que creerlo como un teléfono perfecto: la pantalla algunas veces captura toques involuntarios de la palma de mi mano y creo que la pantalla pudo mejorar en su velocidad de actualización (Hz) y la cámara de noche todavía puede mejorar, One UI (la interfaz de Samsung) no tiene características importantes como la barra inferior de deslizamiento y tampoco muestra vistazos a las notificaciones con pantalla bloqueada.

El Note 10 Plus es un excelente teléfono, tanto que me hace pensar en abandonar mi iPhone. Pero luego recuerdo que en casa tengo todo un ecosistema creado alrededor de productos de Apple y que encima tengo mi información en iCloud —en donde además pago un espacio de almacenamiento de 2TB— que se sincroniza en todos ellos. Asimismo, mi familia se comunica por iMessage (exclusiva de Apple).

Quizás el Galaxy Note 10 Plus se va de mis manos esta semana por una buena razón: dejar de pensar en él y seguir fiel al iPhone XS —y también al nuevo iPhone 11. Galaxy Note 10 Plus, gracias por los buenos momentos y por darme una semana llena de gratas experiencias, pero no eres tú… soy yo.