El Galaxy Note 10 Plus se deja ver en imágenes

Agrandar Imagen TeechTalkTV

La versión más poderosa del Galaxy Note 10 se llamará Galaxy Note 10 Plus, de acuerdo con la más reciente filtración que viene acompañada de supuestas fotografías reales.

La cuenta @TechTalkTV en Twitter publicó el viernes 28 de junio una serie de imágenes del supuesto Galaxy Note 10 Plus de Samsung. Las fotografías muestran el diseño del teléfono pero también confirman que el nombre será Galaxy Note 10 Plus y no con el sufijo Pro como se había rumorado anteriormente.

La cuenta compartió una imagen de la pantalla encendida de este celular y en la que aparece el nombre con el sufijo Plus. "Se llamará Galaxy Note 10+ y no Note 10 Pro como previos rumores han sugerido", dice el autor de la cuenta. En otras de las imágenes, la mayoría de baja calidad, se ve el inicio de la configuración del dispositivo y en otra imagen —con todavía peor calidad— se alcanza a apreciar la parte trasera del celular.

Samsung lanzaría una familia de Note 10 en agosto, de acuerdo con CNET, sitio hermano de CNET en Español. Esta información es corroborada por el conocido filtrador Evan Blass que publicó el calendario de Verizon apuntando a un evento de Samsung en agosto —un evento de Apple en septiembre y otro más de Google en octubre.

El Galaxy Note 10 y Note 10 Plus no tendrían muchas diferencias, con el tamaño de pantalla una de las más notorias. Además del panel, otra de las diferencias sería el tamaño de batería.

Reproduciendo: Mira esto: Android es la oportunidad perdida de Bill Gates y el...