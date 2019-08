El Galaxy Note 10 Plus 5G es el rey de la foto y video, según DxOMark

Agrandar Imagen DxOMark

El Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G es el rey de la fotografía móvil, de acuerdo con los especialistas en calidad fotográfica DxOMark.

A pesar de haber sido lanzado apenas el 7 de agosto, el teléfono ya pasó por las manos de los especialistas de DxOMark, un sitio Web que se ha vuelto la forma en que las fabricantes como Samsung, Huawei y Xiaomi quieren dar a resaltar la calidad fotográfica en sus celulares.

Ahora ha sido el caso de Samsung, que el lunes 12 de agosto reveló que DxOMark le dio al Note 10 Plus 5G la más alta calificación hasta ahora en los rubros de fotografía con la cámara frontal y trasera y en calidad de video. El teléfono supera ahora al Huawei P30 Pro, Galaxy S10 Plus, Honor 20 Pro y al OnePlus 7 Pro.

El Note 10 Plus 5G ha recibido una calificación de 113 puntos en la fotografía con cámara trasera, apenas suficiente para desbancar al P30 Pro con calificación de 112 puntos. En tema de la cámara frontal para autorretrato, el Note 10 Plus 5G obtuvo 99 puntos, más de los 89 puntos del P30 Pro y apenas superando al Galaxy S10 y S10 Plus 5G que tuvieron 97 y 96 puntos en esos rankings, respectivamente.

A pesar de las buenas calificaciones, la cámara del Note 10 Plus tiene puntos a mejorar. DxOMark dice que en foto hace un efecto llamado ringing que coloca un halo alrededor de ciertos objetos; los colores pueden ser sobresaturados y el balance de blancos puede fallar; hay ruido en áreas oscuras y en exterior; las estimaciones de profundidad suelen fallar en fotos de bokeh y hay cierta pérdida de detalle en fotos de larga distancia.

"Gracias a mejoras en hardware como un nuevo chip y una apertura mayor en el lente telefoto, mejores algoritmos y ajustes, el Note 10 Plus ha mejorado sobre los anteriores dispositivos gama alta de Samsung, convirtiéndolo en el teléfono con la mejor calificación de nuestra base de datos", dice DxOMark. Y agrega: "Es un contendiente sólido, con una calidad excelente de imágenes y video en la mayoría de condiciones de luz. El Note 10 Plus combina una exposición excelente, color, detalle y desenfoque en imágenes, junto a una excelente grabación de video, por lo que le roba el primer puesto al Huawei P30 Pro por ahora".

Pero Huawei, que ha sido una de las fabricantes que más empeño ha puesto en mejorar e impulsar la fotografía móvil, no se quedará de brazos cruzados. La empresa china lanzará este año, posiblemente en septiembre, una nueva familia de la serie Mate que mejoraría en temas de fotografía en un esfuerzo por ganarse nuevamente las palmas de DxOMark.

Vale la pena mencionar que el Galaxy Note 10 Plus 5G tiene exactamente las mismas cámaras –y funciones– del Galaxy Note 10 Plus (con excepción de compatibilidad con redes 5G). Dicho esto, el Galaxy Note 10 tiene también las mismas cámaras con excepción del cuarto sensor Tiempo de vuelo (ToF por sus siglas en inglés), así que los resultados deberían ser parecidos.