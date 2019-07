Phonearena

El Galaxy Note 10 es el próximo gran celular de Samsung. Las cartas están echadas, y aunque la empresa ya se adelantó a anunciar que el Galaxy Fold llegará en septiembre, las miradas están puestas en un dispositivo que tradicionalmente trae muchas de las mejores innovaciones de la empresa sudcoreana, y que este año podrían venir por partida triple con el lanzamiento adicional del Galaxy Note 10 Plus, que muchos rumores habían llamado Galaxy Note 10 Pro por mucho tiempo y del Galaxy Note 10 Plus 5G.

Uno de los primeros detalles que parece estar confirmado justamente es el de que serán dos versiones totalmente diferentes -- adicionalmente a la que sumará 5G, y de distribución limitada--, y esta no sería la primera vez que esta familia tiene a dos hermanos, porque ya en 2014 la empresa lanzó el Galaxy Note 4 al mismo tiempo que el Galaxy Note Edge, que tenía una pantalla ligeramente curva.

El Galaxy Note 10 será la versión regular y la más económica, el Galaxy Note 10 Plus podría tener una cámara más y una pantalla más grande, y la versión 5G, pues eso, tecnología de conectividad con redes de nueva generación, aunque las mismas características del modelo del medio.

El lanzamiento de los Galaxy Note 10 será el 7 de agosto en Nueva York, y un equipo de CNET y CNET en Español estará en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para llevarte todas las novedades del dispositivo y nuestras primeras impresiones apenas lo tengamos en nuestras manos.

Los rumores nos acercan a las características de los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus. A continuación te detallamos un resumen de los más importantes conocidos hasta la fecha.

Pricebaba

Pantalla del Galaxy Note 10

Los Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus y Galaxy Note 10 Plus 5G podrían tener una pantalla que Samsung llama Infinity-O, que mantiene bordes curvos y un pequeño orificio en la parte superior. Este diseño hará que el celular luzca simplemente único, con muy pocos biseles en la parte frontal, y con un detalle adicional: un sensor de huellas en el propio panel.

Diseño

El diseño del Galaxy Note 10 en su parte trasera será similar a otros teléfonos que hemos visto hasta ahora, con una superficie de fibra de vidrio. Sin embargo algunas imágenes filtradas hasta la fecha lo dejan ver con tonos degradados, algo similar al Huawei P20 Pro u otros teléfonos lanzados hasta la fecha.

Algunos rumores dicen que el Galaxy Note 10 Plus no tendrá ningún botón físico, mientras que el Note 10 sí mantendrá los botones laterales tradicionales.

Sudhanshu1414

Procesador y especificaciones

La mayoría de reportes hasta la fecha indica que los Galaxy Note 10 y 10 Plus tendrá en procesador Snapdragon 855, aunque algunos creen que también podrían llegar con el Snapdragon 855+, o tal vez este último chip vendría solo en la edición superior y con 5G.

En Europa y otros mercados el teléfono se vendería con Exynos 9820, según los reportes. Los informes aseguran que estos celulares tendrán versiones de hasta 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, aunque podría haber versiones de 256GB y 512GB, así como 8GB de RAM y 10GB de RAM.

Algo interesante es la batería y la carga rápida. El Galaxy Note 10 tendría una batería de 3,500mAh y el Galaxy Note 10 Plus de 4,300mAh. Samsung incluirá en la caja un cargador de 25W, aunque también tendrá disponible uno aún más rápido de 45W. Para que entiendas la diferencia, tradicionalmente la empresa incorpora un enchufe de 15W.

Y como todo no podía ser perfecto, no se espera que el Galaxy Note 10 tenga ranura para tarjeta microSD, aunque sí que la tendría el Galaxy Note 10 Plus -- y por ende la versión 5G. Por cierto, estos teléfonos no van a ofrecer botón para el asistente virtual Bixby, algo que deja claro que Samsung entendió que fracasó en su intento de hacerle popular mediante este método físico de acceso, y tampoco esperamos que tengan puerto para audífonos, siendo los primeros teléfonos de la gama alta de Samsung en eliminarlos por completo.

USPTO / Android Police

Novedades del S Pen

Las novedades del S-Pen son variopintas y varían de reporte en reporte. Por ejemplo, uno asegura que el dispositivo podría escribir desde el aire, sin tocar la pantalla, y otra que simplemente tendría gestos aéreos. El pequeño dispositivo agregaría capacidad de reproducir sonido y además 4,096 niveles de presión para un trazo más preciso así como resistencia al agua IP68.

Cámaras del Galaxy Note 10

Cuando hablamos de las cámaras, se especula que el Galaxy Note 10 va a tener tres, mientras que el Galaxy Note 10 Plus tendría cuatro. La principal diferencia sería la evolución de Samsung en este aspecto, al ofrecer en el sensor principal de ambos modelos una triple apertura dinámica que sería de f/1.5, f/1.8 y f/2.4 con una calidad de 12 megapixeles.

Así el Galaxy Note 10 tendría ese sensor principal de 12 megapixeles, uno gran angular de 16 megapixeles f/2.2 y otro telefoto f/2.1. Mientras tanto, el Galaxy Note 10 Plus repetiría esos sensores y agregaría uno de Tiempo de Vuelo -- TOF -- para obtener mayor información de la profundidad de campo a la que se encuentran los objetos.

Aquí te dejamos un resumen de las características más esperadas.

Características esperadas: Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus

Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Pantalla 6.3 pulgadas 6.8 pulgadas Resolución 1,920x1,080 pixeles 2,880x1,440 pixeles Sistema operativo Android 9 Pie Android 9 Pie Procesador Snapdragon 855/855+ o Exynos 9820 Snapdragon 855/855+ o Exynos 9820 Almacenamiento Hasta 1TB Hasta 1TB Expansión de almacenamiento No Sí RAM Hasta 12GB Hasta 12GB Cámara trasera 12 megapixeles variable, 16 megapixeles gran angular, 12 megapixeles telefoto 12 megapixeles variable, 16 megapixeles gran angular, 12 megapixeles telefoto y TOF Cámara frontal 10 megapixeles f/2.2 10 megapixeles f/2.2 Batería 3,500mAh 4,300mAh Carga rápida 25W 45W Sensor de huellas En pantalla En pantalla

Precio del Galaxy Note 10

Según datos del filtrador de datos Roland Quandt, el Galaxy Note 10 costará en Europa 999 euros (US$1,113) para su precio inicial, mientras que el Galaxy Note 10 Plus costaría desde 1,199 euros (US$1,336). Como era de esperarse, estos celulares serán más caros que sus predecesores: el Galaxy Note 7 costaba desde US$834, el Galaxy Note 8 desde US$930 y el Galaxy Note 9 desde US$1,000.

Se espera que los nuevos celulares salgan a la venta el 19 de agosto.

Reproduciendo: Mira esto: Errores de Samsung que podrían malograr su futuro

Galaxy Note 10 vs. Galaxy S10 Plus

Sí, ya sé que aún no se ha lanzado este dispositivo, pero lo cierto es que nosotros ya hemos hecho una lista de lo que el Galaxy Note 10 necesita para poder hacerle frente al Galaxy S10 Plus, el rival dentro de casa. Algunas de las cosas que no nos encantan del S10 Plus son su orificio en la pantalla o la precisión de su lector de huellas. Lee aquí las 6 cosas que harían al Galaxy Note 10 mejor que el Galaxy S10 Plus.

Y como ya es costumbre, antes de que se filtraran tantas imágenes e información del Galaxy Note 10, conocimos algunos rumores que nos dejaban soñar con el celular.

Conceptos del Galaxy Note 10

Por supuesto, siempre hay creativos que desarrollan conceptos que nos muestran, juntando algunos rumores, cómo podría ser el Galaxy Note 10. Este, por ejemplo, nos muestra precisamente cómo sería el celular si incorporara uno de los paneles presentados por Samsung en su conferencia de desarrolladores.

Este otro concepto del Galaxy Note 10 de Techconfigurations se ajusta menos a los rumores, pero nos deja soñar con un celular bonito.

Más rumores del Galaxy Note 10



Y como los rumores sobre este celular no paran, a continuación te mostramos algunos de los más importantes que hemos reseñado en CNET en Español.

Rumores confirman dos versiones del Galaxy Note 10, una con el procesador Exynos 9825 que tendría 8GB de RAM y una con el Snapdragon 855 que sería de 12GB de RAM.

El Galaxy Note le diría adiós a la entrada tradicional para audífonos

Según un reporte de Android Police, el Note 10 no sólo de desharía de la entrada tradicional de 3.5mm para audífonos sino que también le diría adiós a los botones físicos de encendido u volumen.

Según reportó The Verge, el Galaxy Note 10 contará con conectividad 5G. No habrá una versión 5G del teléfono como existe del Galaxy S10, sino que el Note 10 en sí será compatible con esta nueva generación de redes móviles. Según el reporte, fue el propio Hans Vestberg, presidente ejecutivo de Verizon, quien confirmó este dato durante en la presentación trimestral de ganancias de la compañía celebrada el 24 de abril.

De acuerdo con información que cita el sitio SamMobile, Samsung quiere colocar una velocidad de carga en el Note 10 de unos 50W o algo similar. Esta velocidad de carga es superior a los 25W, que tienen teléfonos como una versión del Galaxy S10 y el Galaxy A70.

El Note 10 tendría una cámara con zoom óptico 5x, similar a lo que integran el Huawei P30 Pro y el Oppo Reno, según ETNews. El sensor tendría un grosor de 5mm, que es más delgado que muchas cámaras que ofrecen solamente zoom óptico 2x.

Cuatro versiones del Galaxy Note 10

Si el Galaxy S10 tiene cuatro versiones, por qué no iba a tenerlas el Galaxy Note 10. Un informe asegura que habría dos variantes de 6.2 y 6.7 pulgadas con conectividad LTE de precio más ajustado y las otras dos ofrecerían conectividad 5G.

No queda claro si todas las versiones se venderían en todos los países o si algunas de ellas solo en los que no esté prevista la llegada de la tecnología 5G pronto.

Un rumor reciente asegura que el Galaxy note 10 sí tendrá botones de encendido y volumen, aunque se creía que no estarían presentes en el celular.

La versión más poderosa de este nuevo teléfono de Samsung podría no llamarse Galaxy note 10 Pro, como los rumores aseguraban hasta ahora. Por el contrario, se llamaría Galaxy Note 10 Plus, siguiendo la senda de los celulares de la serie S, que siempre han tenido el apellido Plus.



Reproduciendo: Mira esto: Las novedades del Samsung Galaxy S10 5G