El Galaxy Note 10 Plus 5G costará US$1,300 y llegará primero en exclusiva con Verizon

El segundo teléfono 5G de Samsung, el Galaxy Note 10 Plus 5G, ha llegado. Tal como el primer dispositivo de Samsung con esta tecnología, el Galaxy S10 5G, el Note 10 Plus 5G se lanzará en exclusiva con Verizon en Estados Unidos antes de llegar a otras operadoras telefónicas. A diferencia del Galaxy S10 5G, la versión 5G del Galaxy Note 10 es simplemente un modelo Plus con un chip celular adicional y no un dispositivo superior.

Cabe destacar que la versión que llegará a AT&T y T-Mobile tendrá el módem 5G más nuevo de Qualcomm que puede aprovechar más bandas 5G.

El Galaxy S10 5G, el cual salió al mercado a mediados de mayo, era esencialmente el Galaxy S10 Plus con esteroides. Tenía una cámara adicional en la parte posterior, una batería más potente y otras características que lo convirtieron en el teléfono de gama más alta de Samsung durante la primera mitad del año.

Haciendo a un lado el precio, US$1,300 para el modelo 5G contra el Note 9 Plus con costo de US$1,099, la diferencia más importante del Galaxy Note 10 Plus 5G respecto a su hermano 4G, es que pesa alrededor de 2 gramos más debido a los componentes adicionales integrados en su interior. Al igual que el modelo 4G, el Galaxy Note 10 Plus 5G tiene una pantalla de 6.8 pulgadas y viene en tres colores: aura brillante (una especie de color plateado tornasol), aura blanca y aura negra.

5G es promocionado como una tecnología revolucionaria con la habilidad de aumentar dramáticamente la velocidad y la cobertura de la red inalámbrica. Puede correr entre 10 y 100 veces más rápido que tu conexión 4G actual. Además, la cantidad de tiempo entre el momento en que el teléfono se conecta a la red y cuando responde, es aún más rápido que lo que ofrece una red Wi-Fi.

Diferencias en la red 5G

Verizon tendrá el teléfono en exclusiva por un periodo de tiempo antes de que otros proveedores ofrezcan el Note 10 Plus 5G. Para el Galaxy S10 5G, este tiempo de exclusividad duró un mes, y Brian Higgins, vicepresidente de marketing de productos y dispositivos de Verizon, dijo que la exclusividad del Note 10 Plus 5G durará "al menos el mismo tiempo".

"Hemos estado trabajando con [Samsung] durante la mayor parte del año para marcar la ruta y planificar este dispositivo", dijo.

AT&T y T-Mobile ofrecerán el Galaxy Note 10 Plus 5G más tarde este año con un nuevo módem, el Qualcomm X55. El modelo de Verizon utiliza el procesador pasado, el X50, el cual es capaz de acceder a la red superrápida de ondas milimétricas pero no a las redes sub-6Ghz más amplias, las cuales son favorecidas por AT&T y T-Mobile. Sprint también contará con el Note 10 Plus 5G pero no aclaró qué módem incluirá.

Las ondas milimétricas son capaces de manejar altas velocidades pero no viajan largas distancias y son fácilmente bloqueadas por edificios y árboles. En gran medida estará disponible en ciudades como Chicago. La red sub-6Ghz no es tan rápida pero es más estable y puede viajar largas distancias.

AT&T y T-Mobile han estado esperando por un teléfono que funcione en su red sub-6Ghz antes de activarla. Aparentemente el Galaxy Note 10 Plus 5G será ese dispositivo.

La mayoría de los teléfonos con tecnología X55 llegarán al mercado en 2020, dijo Qualcomm. Tanto AT&T como T-Mobile planean tener cobertura 5G en todo el país para el próximo año gracias a la red sub-6Ghz.

"Esta es una línea de tiempo agresiva que sigue nuestro progreso en la red, permitiendo que los teléfonos inteligentes con capacidad 5G puedan acceder a nuestra amplia red 5G que planeamos lanzar este año y que estará disponible en todo el país en la primera mitad de 2020", dijo AT&T en un comunicado de prensa.

Sin embargo, la versión AT&T y T-Mobile del Galaxy Note 10 Plus 5G viene con algunas grandes limitaciones. El teléfono solo podrá acceder a sus redes sub-6Ghz, no al servicio de ondas milimétricas. Eso significa que la cobertura será más estable, pero los dispositivos probablemente no funcionarán con la velocidad mostrada en las pruebas.

Resuelven el sobrecalentamiento

El Galaxy S10 5G tuvo problemas de sobrecalentamiento pero Samsung indicó que incluyó una mejora en la cámara de vapor, con alrededor de un gramo de agua, en el Note 10 Plus 5G, lo cual evitará que el dispositivo se caliente demasiado (está diseñado para mantener al Note fresco al momento de jugar videojuegos pero también deberá ayudar a mantener la temperatura cuando acceda a la red 5G, dijo Samsung). Igualmente, Samsung ajustó el software en sus teléfonos para mejorar el consumo de energía. Eso es algo que también mejorará en el Galaxy S10 5G.

"Los algoritmos para la gestión térmica siempre mejoran continuamente", dijo Suzanne de Silva, directora de gestión de productos de Samsung Electronics America. Agregó que la compañía ha estado trabajando con socios de redes y chips para optimizar los dispositivos para 5G.

En Corea del Sur y en otros mercados, posiblemente Europa, habrá una opción 5G para el Galaxy Note 10 pero solo el modelo Plus vendrá con 5G para el mercado de Estados Unidos.

Los pedidos anticipados del Galaxy Note 10 Plus 5G comenzarán el 8 de agosto, y el modelo estará en tiendas el 23 de agosto. La versión de 256GB del teléfono costará US$1,300, la misma cantidad que el Galaxy 10 5G. Higgins dijo que Verizon no bajará el precio del teléfono 5G de tres meses de antigüedad.

Si estás en un plan de pagos, el Note 10 5G tendrá un costo de US$37 por 36 meses o US$55 por 24 meses con Verizon. Un modelo de 512GB estará disponible por US$1,4000, o por US$39 si decides sacarlo a 36 meses o US$59 con un plan de 24 meses.

