Mobile Fun

El Samsung Galaxy Note 10 legará en unos días (el 7 de agosto) y para prepararnos a su llegada recopilamos aquí las novedades más importantes que sugieren los rumores.

Novedades del Galaxy Note 10

S Pen permite controlar el Note 10 sin tocarlo

Con cada generación del Galaxy Note, Samsung integra traer algunas novedades a su principal diferenciación: su stylus llamado S Pen.

En esta ocasión han existido rumores que indican la posibilidad de que el S Pen tendría un micrófono y hasta una cámara, pero la posibilidad más grande es que tendría una nueva función para poder controlar el celular sin necesidad de tocarlo. No es totalmente claro qué tanto podría hacer esta función ni si funcionaría con toda clase de apps, pero podría convertir al S Pen en un control remoto del celular.

Más cámaras y algunas mejoradas

Samsung ha integrado unas de las mejores cámaras en el mercado en los últimos años y unas de las principales mejoras llegarían a ofrecer ahora triple apertura en la cámara principal (no solo doble apertura) y hasta la posibilidad de grabar video con fondo borroso como lo que ofreció el Galaxy S10 5G. Sin embargo, no es claro si solo el Galaxy Note 10 Plus tendría esa capacidad o si serían todos los modelos que se presenten.

Sin conector de audífonos

Samsung nos tenía acostumbrados al conector de audífonos y era una de las pocas empresas reconocidas que seguía ofreciendo esto en sus principales teléfonos. Ahora, los rumores han dejado prácticamente en claro que el Galaxy Note 10 no tendrá esa característica, dejando escasamente a LG como el que sigue ofreciendo esa clase de componente.

Cámara frontal en un orificio centrado

El Galaxy Note 10 o los dos o tres modelos que se esperan (como hemos mencionado en otros episodios de Actualización Android) mantendrían ese concepto que la empresa introdujo en los Galaxy S10 de integrar la cámara a través de un orificio en la pantalla.

Sin embargo, en esta ocasión esa cámara estaría centrada en la parte superior y no habrían modelos con doble cámara frontal.

Ranura microSD

Otra características a la que Samsung nos tenía acostumbrados era la ranura microSD, pero los rumores han sugerido que Samsung quitaría este componente en el modelo más barato (Note 10), y que solo la ofrecerá en el Galaxy S10 Plus y posiblemente el Galaxy S10 Plus 5G.

Cómo el Pixel 4 podría superar al Galaxy Note 10

Mientras que Samsung se prepara para lanzar el Galaxy Note 10, Google se prepara para lanzar el Pixel 4 y con esto espera seguir creciendo en el mercado que lidera Samsung.

Para esto Google quiere diferenciarse con nuevas funciones de los celulares Samsung y otros dispositivos Android. Estas son algunas novedades en las que quizá el Pixel 4 lograría superar al Galaxy Note 10.

Mejor reconocimiento facial

Google reveló que el Pixel 4 tendría reconocimiento facial al igual que la tecnología de Soli que permitiría controlarlo a través de gestos a distancia.

Aunque en este momento no creo que esos gestos vayan a cambiar nuestra experiencia, algo claro es que el reconocimiento facial que ofrecería el Pixel 4 sería superior al del Galaxy Note 10.

Según los rumores, el Galaxy Note 10 tendrá solo una cámara frontal y ningún otro sensor similar en esta parte frontal, así que en el mejor de los casos podríamos esperar un mejor reconocimiento facial 2D y no 3D.

Con lo revelado con Google, está claro que el Pixel 4 tendrá un reconocimiento 3D que es mucho más seguro.

Mejores cámaras

Google también reveló que el Pixel 4 integrará al menos dos cámaras y hasta tres.

Aunque el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus podrían tener más cámaras, Google ha demostrado que con solo una cámara ha logrado maravillas para competir y hasta vencer celulares que han tenido muchas más cámaras.

Dicho esto, se espera que Google mejore su capacidad de tomar fotos y video, mientras que la inclusión de al menos una cámara adicional podría no solo ofrecer más funciones sino también dar un salto más importante en el sector de las cámaras.

Actualizaciones de Android más rápidas

Algo un poco más simplificado, y en lo que siempre ha ganado Google, ha sido en la actualización de Android.

Sería normal esperar que el Pixel 4 recibiera las actualizaciones de Android antes que los Galaxy Note 10 y hasta seguramente se lanzaría con Android Q en vez de Android Pie como en estos celulares de Samsung.

SUSCRÍBETE A ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]



En el podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de más especificaciones que espero en el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus, la llegada de actualizaciones Android a algunos celulares, la Galaxy Tab S6 y también un poco de la Chevrolet Blazer 2019.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no sólo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y contestamos tus preguntas en vivo.

Análisis 2019 Chevrolet Blazer La Chevrolet Blazer 2019 marca el regreso de esta SUV que no se actualizaba desde 2005 y sorprende con un diseño mucho más atractivo y un montón de funciones, pero su precio puede incrementarse fácilmente. Lee Nuestro Análisis

Reproduciendo: Mira esto: Lo que esperamos del Galaxy Note 10