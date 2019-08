El Galaxy Note 10 no tendrá puerto de audífonos, según filtración

Todo parece indicar que el Galaxy Note 10 no tendrá entrada tradicional de 3.5 mm para audífonos.

Agrandar Imagen SamMobile

El confiable sitio SamMobile obtuvo las imágenes del que sería supuestamente el adaptador (dongle) con puerto USB Tipo C para conectarse a la parte inferior del Note 10, y del otro lado del cable estaría el puerto hembra para conectar el cable también conocido como Jack.

La filtración reafirma la teoría de que el Galaxy Note 10 ya no tendrá puerto de audífonos, uniéndose a la tendencia de celulares gama alta que lo han dejado atrás. Samsung es de las pocas compañías que han colocado este puerto en sus celulares, pero –de confirmarse esta filtración– esto cambiará a partir del Note 10.

Las fabricantes están optando por colocar, sin costo extra, este adaptador que permite a los usuarios insertarlo en el puerto Tipo C de sus celulares y en el otro extremo conectar sus audífonos por cable.

Una parte de la industria y de los usuarios se niegan a aceptar la muerte de este puerto de audífonos que ha ido desapareciendo principalmente desde el iPhone 7 que Apple lanzó en 2016 y que ya no tenía el puerto de audífonos. Desde entonces, sus teléfonos y tabletas más recientes como el iPad Pro de 2018, ya no cuentan con el puerto. Muchos usuarios prefieren seguir usando audífonos por cable de 3.5mm en lugar de comprar unos audífonos Tipo C o inalámbricos, a pesar de que estos han ido mejorando en batería, sonido y cancelación de ruido.

El Galaxy Note 10 será anunciado el 7 de agosto en Nueva York. Samsung ya confirmó un evento para ese día y CNET en Español estará ahí para traerte todas las novedades, incluyendo si se confirma el hecho de que el Note 10 dirá adiós al puerto de audífonos.

