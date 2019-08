El Galaxy Note 10 le dice adiós al puerto de audífonos

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Samsung anunció todas las novedades del Galaxy Note 10, su flamante celular; pero una de ellas quizá no le guste tanto a los usuarios.

El nuevo celular insignia de Samsung para competir con el iPhone 11 ya no tiene puerto de audífonos, esto quiere decir que los usuarios tendrán que usar audífonos inalámbricos, audífonos con conector USB-C o usar un adaptador USB-C a cable de 3.5mm (también conocido como Jack).

La ausencia del puerto de audífonos era una de las características más criticadas por Samsung ya que sus principales rivales como Apple y Huawei habían eliminado el puerto desde hace varias generaciones (Apple lo hizo desde 2017). Samsung se burló en repetidas ocasiones de esto, pero ahora ha tomado la decisión de hacer lo mismo.

El Galaxy Note 10, a pesar de ser un familiar cercano del Galaxy S10 —lanzado a principios de año— se convierte en el primer celular inteligente insignia de la firma surcoreana en perder el puerto de audífonos.

El Galaxy Note 10 no es un solo teléfono, en realidad se trata de tres versiones aunque dos de ellas son prácticamente idénticas. El Note 10, a secas, es el modelo estándar con las especificaciones estándar; la versión Galaxy Note 10 Plus tiene algunas mejoras y el Note 10 5G que tiene exactamente las mismas especificaciones que el Note 10 Plus y solo se diferencia por esa conectividad y por pesar 2 gramos más.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10: Especificaciones y primeras impresiones