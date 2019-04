Así podría el Galaxy Note 10 vencer al S10 Plus

He calificado al Galaxy S10 Plus como uno de los mejores teléfonos de 2019, pero esto es sólo el comienzo para Samsung. El Galaxy S10E, S10 y S10 Plus forman un trío que hace temblar a sus rivales de la gama alta. Sin embargo, Samsung aún tiene tres teléfonos más para conquistar el 2019: el S10 5G y el teléfono plegable Galaxy Fold, y el próximo teléfono de la familia Note, que se llamaría Galaxy Note 10.

Aunque el Note 10 sigue siendo un teléfono sin confirmar, Samsung ha lanzado un teléfono Galaxy Note cada año desde que el dispositivo de pantalla grande y poseedor de un lápiz óptico se anunció por primera vez en 2011. Estos lanzamientos se han realizado en agosto.

El Note usualmente representa la culminación de todas las funciones de primera, como un tamaño de pantalla más grande, mayor capacidad de batería, un procesador más rápido, tecnología de cámara más avanzado y nuevos trucos para su lápiz óptico S Pen. Es lógico, entonces, esperar a que Samsung reserve lo mejor de sus funciones para su línea Note.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Cerámica vs. vidrio ¿cuál es más resistente?

Pero las cosas han cambiado en 2019. A medida que van emergiendo los teléfonos plegables y la tecnología 5G este año, Samsung puede encontrar más dificultades en hacer que el Note 10 sea competitivo con otros dispositivos esta temporada de compras navideñas. El Note 10 competiría con los teléfonos 5G plegables de Huawei, los nuevos iPhone que se presentarían en septiembre y los nuevos Pixel que saldrían en octubre.

A continuación presento las formas en que Samsung podría hacer del Note 10 mejor que el Galaxy S10 Plus.

Ese orificio en la pantalla

Samsung podría experimentar con un diseño distinto para su cámara frontal.

En los teléfonos S10, la cámara selfie adquiere la forma de un orificio que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, o como un óvalo horizontal en el caso del S10 Plus.

Angela Lang/CNET

Aunque este orificio no representa una molestia en la mayoría de los casos, sí se nota cuando la pantalla está en blanco. Las muescas o notch y cámaras que emergen de la parte superior del teléfono son algunas soluciones, pero no están desprovistas de críticas.

Aún así, la pantalla Infinity-O que tiene este orificio en forma de ojo no es un diseño que todos aman, lo que le da a Samsung la oportunidad de hacer otro intento.

Desbloqueo facial 3D

Las cámaras 3D han empezado a aparecer de forma más frecuente en los teléfonos Android. Pero pocos han intentado seguir el mecanismo Face ID de los iPhone, que te permite desbloquear el teléfono y realizar pagos al escanear tu cara.

Samsung quitó el escáner de iris de sus teléfonos Galaxy, pero le dio al Galaxy S10 5G un sensor 3D tanto en la parte trasera como delantera. La empresa dice que los sensores están allí con fines de realidad aumentada y quizá una mejora en la fotografía con profundidad, tal y como lo ha hecho el Huawei P30 Pro, que tiene el sensor de tiempo de vuelo (TOF) en la espalda.

Andrew Hoyle/CNET

Los rumores indican que Android Q podría incluir esta tecnología. Si lo hace, el Galaxy Note 10 estaría perfectamente posicionado para convertirse en el primer teléfono de Samsung en contar con un software de escaneo facial integrado en el dispositivo. Ten en cuenta que el desbloqueo facial predeterminado de Android está presente pero no es suficientemente seguro para realizar pagos móviles.

Cámara de modo nocturno

Hace unos años, la tecnología de cámara de Samsung era casi intocable, pero ahora el Pixel 3 de Google y el P30 Pro de Huawei han superado al Galaxy S10 Plus en fotografía en condiciones de poca luz con sus modos de noche. Los resultados hablan por sí solos: las fotos de los los teléfonos de los rivales son claras y brillantes y con orillas nítidas.

Pero no todo está perdido para Samsung. La empresa surcoreana está consciente de la competencia y ha estado trabajando en su propia versión del modo de noche. El Note 10 sería el dispositivo ideal para estrenar esta clase de tecnología.

Precisión en el lector de huellas en pantalla

El sensor de huellas ultrasónico del Galaxy S10 y S10 Plus es, en teoría, una maravillosa aplicación de la tecnología ultrasónica para desbloquear el teléfono de forma segura y autenticar los pagos móviles.

En la práctica, sin embargo, el sensor es un poco lento y bastante impreciso, ya que requiere de varios intentos para desbloquear el teléfono. Tampoco funciona tan bien como se promete en caso de que tengas los dedos mojados o grasientos. Y una de las mayores afirmaciones de seguridad del teléfono — que no lo puedes engañar con una huella dactilar falsa — ha sido desafiada por alguien que dijo que ya ha burlado el sensor.

El Note 10, entonces, representa otra oportunidad para ajustar el software, o para trabajar con Qualcomm, que abastece a la empresa surcoreana de la tecnología ultrasónica, y encontrar una solución.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P30 Pro vs. Galaxy S10 Plus: ¿cuál es mejor?

La velocidad 5G es una posibilidad

La mayoría de los teléfonos Galaxy S10 son 4G, o sea que no están equipados para ejecutar la tecnología 5G. Samsung tiene una versión 5G que saldrá este verano.

Existen varias razones por las que adoptar la tecnología 5G ahora no es una buena idea. Una de estas razonas es el chip 5G que se encuentra en el teléfono, ya que ocupa mucho espacio y bloquea el teléfono a una sola telefónica.

Qualcomm, que fabrica el chip 5G además del procesador Snapdragon 855 que se encuentra dentro de los teléfonos Galaxy, lanzará una actualización más adelante este año que hará que los teléfonos 5G sean más elegantes y que puedan lidiar con las redes de varias operadoras telefónicas. Es posible que el Note 10 sea el primero en utilizar esta tecnología actualizada.

Andrew Hoyle/CNET

Diseño plegable con compatibilidad S Pen

¿Será el Galaxy Note 10 un teléfono plegable como el Galaxy Fold? Es muy poco probable. Pero vale la pena pensar en cómo el S Pen podría funcionar en una pantalla plegable.

Por un lado tienes el Note, cuyo S Pen saca ventaja de una pantalla grande al permitir la navegación, la escritura y el dibujo. Por otro lado, tienes el diseño plegable que se puede abrir para revelar una de las pantallas más grandes en un dispositivo celular.

La pantalla plegable es una superficie amplia con compatibilidad Android para hasta tres ventanas activas al mismo tiempo y se presenta como terreno fértil para un lápiz óptico.

Samsung

Ya sea que un futuro teléfono Note plegable se llame Galaxy Fold Note o simplemente Galaxy Fold con compatibilidad S Pen, este dispositivo podría añadir más utilidad, similar a la compatibilidad del Apple Pencil con el iPad Pro y el lápiz óptico del Microsoft Surface.

Un S Pen en un Note plegable podría también diferenciarlo de otros teléfonos flexibles como le Huawei Mate X o un iPhone plegable.

Lee más: Todos los rumores del Galaxy Note 10.

