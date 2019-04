Juan Garzon / CNET

El Galaxy Note 10 podría llegar en tres versiones: Galaxy Note 10E, Galaxy Note 10 5G y la versión regular.

Generalmente, el Galaxy Note se presenta en agosto y ha incluido como máximo dos versiones del dispositivo (como cuando lanzó el Galaxy Note Edge o el Galaxy Note 4). Pero 2019 podría ser diferente, pues se rumora que Samsung no sólo presentará dos versiones del Note, sino tres, algo similar a lo que hizo con los Galaxy S10, pero sin incluir una versión Plus como la del Galaxy S10 Plus.

Según la publicación surcoreana The Bell, Samsung presentaría una versión del Galaxy Note 10 un poco inferior, sugiriendo que seguramente podría ser un Galaxy Note 10E.

Además, Samsung ha confirmado en múltiples ocasiones que lanzará al menos un celular 5G en la segunda mitad del año y, teniendo en cuenta que el primer celular 5G de Samsung será el Galaxy S10 5G, tiene sentido que vaya a existir una versión Galaxy Note 10 5G.

Esto significa que en total serían, al menos por el momento, tres versiones del Galaxy Note 10, incluyendo la versión regular, una versión seguramente más barata y compacta, y una versión más avanzada que integraría compatibilidad con redes 5G.

La publicación y otros rumores del Galaxy Note 10 han sugerido que ese celular tendría una pantalla de 6.75 pulgadas, similar a la del Galaxy S10 5G (6.7 pulgadas).

Teniendo en cuenta lo que sucedió con los Galaxy S10, el Galaxy Note 10E (como el Galaxy S10E) debería ser más pequeño, quizás con un tamaño similar al del Galaxy Note 9 (6.4 pulgadas), pero con biseles más pequeños que le permitirían ser más compacto. Inclusive, es posible que las pantallas de estos celulares tengan sus cámaras frontales en orificios.

Además, se espera que el Galaxy Note 10 tenga cuatro cámaras traseras (dos de 12 megapixeles que incluyen una regular y un telefoto, mientras que tendría una gran angular de 16 megapixeles y un lente de tiempo de vuelo o ToF para detectar mejor la profundidad y distancia de objetos).

Por otra parte, teniendo en cuenta a los Galaxy S10, se espera que los Galaxy Note 10 integren un S Pen, el procesador Snapdragon 855 o Exynos 9820, hasta 12GB de RAM y un lector de huellas en la pantalla.

Se espera que los Galaxy Note 10 se presenten en agosto, aunque año tras año hay rumores de que Samsung podría adelantar el lanzamiento de sus teléfonos insignia de la segunda mitad de año para julio. Puedes conocer más sobre los rumores del Galaxy Note 10 aquí.

