Es mejor comprar el Galaxy Note 10 en lugar del iPhone 11 Pro por esas 9 razones

Apple presentó a los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max este 10 de septiembre como sus teléfonos más premium que llegan justo para competir con el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Los teléfonos celulares tienen precios similares y son los teléfonos más avanzados de Apple y Samsung, pero más allá de que los Galaxy Note 10 son mejores opciones para los usuarios que prefieren Android y los iPhone 11 Pro son mejores si prefieres iOS, en general hay diferentes cosas que hacen que un celular sea mejor que otro.

En esta ocasión recopilamos las razones por las que el Galaxy Note 10 Plus es mejor que el iPhone 11 Pro.

Razones para comprar el Galaxy Note 10 en vez del iPhone 11 Pro

Más almacenamiento (microSD en Plus)

En cuanto al almacenamiento, es ridículo que Apple siga vendiendo celulares tan caros con solo 64GB de almacenamiento inicial. Especialmente, cuando muchos teléfonos en el mercado ya están ofreciendo al menos 128GB de almacenamiento inicial. Sí, puedes obtener 256GB o 512GB pero tienes que pagar mucho más.

Teniendo esto en cuenta, los Galaxy Note 10 ofrecen cuatro veces el almacenamiento inicial que los iPhone 11 Pro por prácticamente el mismo precio. Inclusive, el Note 10 cuesta US$50 menos que el iPhone 11 (US$949 vs. US$999). Asimismo, con la versión más avanzada, el Galaxy Note 10 Plus tiene también una ranura microSD que permite expandir el almacenamiento en cualquier momento y sin costar mucho dinero a pesar de costar los mismos US$1,099 del iPhone 11 Pro que trae un cuarto de su alineamiento y no tiene esa clase de ranura (64GB vs. 256GB).

Más pantalla

Los biseles de las pantallas de los celulares de Apple y Samsung en general son parecidos, pero Samsung los reduce un poco más en todos los extremos y, sobre todo, como no incluye una ceja sino solo un orificio para la cámara frontal, logra ofrecer más pantalla sin perjudicar mucho la experiencia visual.

Esto permite que la experiencia sea más inmersiva y de cierta manera mejor.

Diseño

En muchas ocasiones decir que un diseño es mejor que otro es cuestión de preferencia y tanto los Galaxy Note 10 como los iPhone 11 Pro se parecen mucho a sus predecesores.

Sin embargo, los Galaxy Note 10 traen más cambios en el diseño en comparación con el Note 9 y su nuevo color Aura Glow es algo totalmente diferente a lo que habíamos visto antes y se ve genial.

Multitarea



Los Galaxy Note 10 también ofrecen mucha más multitarea que los iPhone 11 Pro, ya que no solo pueden dividir la pantalla en dos para ejecutar dos apps a la vez, sino que también puedes crear ventanas flotantes de los apps para ejecutar aún más apps a la vez.

S Pen

Si quieres un lápiz óptico en un celular, no hay mejor opción que los Galaxy Note 10. Además, ese lápiz óptico se almacena directamente en el cuerpo del celular y ni te das cuenta que lo llevas contigo, hace fácil firmar documentos, dibujar y trae un montón de funciones.

Carga inalámbrica reversible

Tanto los iPhone 11 Pro como los Galaxy Note 10 se pueden cargar de manera inalámbrica, pero Apple no cumplió con una de las funciones más anticipadas y hasta rumoradas: la carga inalámbrica reversible.

Es cierto que su utilidad es limitada, pero ahora que Apple tiene Airpods que se pueden cargar inalámbricamente esta clase de función se vuelve mucho más útil porque permite cargar los audífonos en prácticamente cualquier parte.

Los Galaxy Note 10 cuentan con esta carga inalámbrica reversible y permite cargar no solo los audífonos Galaxy Buds, sino también hasta relojes inteligentes como los Galaxy Watch.

USB-C

El puerto USB-C de los Galaxy Note 10 es una conexión más universal que Lighting de los iPhone 11. Esto permite que sea más fácil encontrar un cable que cargue tu celular o que sea más fácil de conectarlo a una computadora. Inclusive, Apple ya está implementando este puerto en sus computadoras e inclusive ya llegaron hasta al iPad. Además, Apple parece entender la importancia de eso, ya que colocó ese puerto USB-C al otro extremo del cable del cargador de los nuevos iPhone 11 Pro.

Carga más rápida

Por primera vez, Apple también incluye en la caja un adaptador de carga rápida con los iPhone 11 Pro, pero mientras que ese adaptador de carga rápida es de 18 vatios, los Galaxy Note 10 traen uno de 25 vatios que ofrece más potencia para cargar más rápidamente los dispositivos.

Vale la pena tener en cuenta que la velocidad de carga también varía según el tamaño de la batería de los celulares, ya que entre menor es la capacidad más rápida se puede cargar la batería.

Escáner 3D en Plus

Apple añadió una cámara más a la parte trasera de los iPhone 11, pero Samsung añadió dos lentes más en el Galaxy Note 10 Plus.

El cuarto lente del Galaxy Note 10 Plus permite que el celular funcione también como un escáner 3D, así que tienes la posibilidad de llevar objetos reales a tus videos sin necesidad de tener los objetos contigo.

Este es tan solo el comienzo de esta función y seguramente en el futuro podrá ofrecer muchas más cosas. Vale la pena tener en cuenta que esto no significa que lo vas a usar en todo momento, pero puede llegar a ser útil.

Análisis Samsung Galaxy Note 10 Plus El Samsung Galaxy Note 10 Plus es el mejor celular Samsung en este momento y el más completo que puedes comprar, pero no significa que sea un celular perfecto. Este es nuestro análisis con lo bueno y lo malo.